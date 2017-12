De Ligt gelooft ondanks misstap in Enschede nog in titelkansen Ajax

Ajax verspeelde zaterdag in het spectaculaire uitduel met FC Twente (3-3) twee punten en PSV kan de voorsprong op de Amsterdamse concurrent zondag bij een thuiszege op Sparta Rotterdam verder uitbouwen.

"Dit seizoen is nog helemaal niet wat we gehoopt hadden", baalt De Ligt. "Het is niet goed, maar ik geloof nog steeds in de titel. Het is pas de eerste seizoenshelft en er kan nog veel gebeuren."

De jonge centrale verdediger (18) beaamt dat Ajax met negen overwinningen, twee gelijke spelen en drie nederlagen in de eerste veertien speelrondes van de Eredivisie nog te wisselvallig presteert.

"Er zit weinig regelmaat in, we halen niet iedere week een goed niveau", aldus De Ligt. "Wat we daar aan kunnen doen? Daar heb ik niet echt een antwoord op. Maar als je de wedstrijd in de eerste helft zo onder controle hebt als tegen Twente, moet je gewoon winnen."

3-4-3

Na een geslaagd experiment tijdens de thuiswedstrijd tegen Roda JC van een week eerder (5-1 winst) koos Ajax-trainer Marcel Keizer tegen FC Twente vanaf het begin voor een 3-4-3-systeem. Voor De Ligt was het enigszins wennen.

"Het was wel even anders, al hoort dat erbij. Met drie verdedigers ben ik de enige centrale man en kan ik niet indribbelen, al deed ik dat in de eerste helft wel een paar keer. Toen ging het prima", oordeelt de talentvolle verdediger.

Hij denkt niet dat Ajax teleurstellend presteert doordat er wekelijks te veel gerouleerd wordt in de basiself. "Natuurlijk spelen we het liefst iedere week met hetzelfde elftal, maar we hebben goede spelers op de bank die het de trainer moeilijk maken."

Te laat

Volgens De Ligt had Ajax het puntenverlies tegen FC Twente vooral aan zichzelf te wijten. "In de tweede helft waren we overal te laat en dan heeft Twente de kwaliteit om het ons heel lastig te maken. Ook na de 2-3 hield ik het gevoel dat het nog mis kon gaan. Dit soort momentjes hebben we vaker."

De Ligt en Ajax krijgen volgende week in de topper tegen koploper PSV de kans om de misstap tegen FC Twente recht te zetten. De confrontatie in de Johan Cruijff Arena begint om 16.45 uur.

