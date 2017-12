Van Bronckhorst prijst karakter Feyenoord na eerste thuiszege in maanden

"Het zijn drie heel belangrijke punten en het is vooral lekker om weer eens te winnen in De Kuip. Het is nu zaak om bij te blijven op de ranglijst", zei Van Bronckhorst in gesprek met FOX Sports.

Feyenoord speelde niet bijzonder goed, maar had aan de vroege treffer van Nicolai J├Ârgensen na negen minuten wel genoeg om te winnen. "We begonnen heel goed en maakten in die fase ook het beslissende doelpunt. Later in de eerste helft hadden we misschien wel vaker moeten scoren", constateerde Van Bronckhorst.

Hoewel Vitesse niet in staat was om de Rotterdamse zege serieus in gevaar te brengen, merkte de coach van Feyenoord dat de fragiele voorsprong toch van invloed was op zijn ploeg.

"Naarmate de minuten verstreken, werden we af en toe nerveus en onrustig. Ook speelden we naar mijn mening te vaak naar achteren. Dat heeft ook te maken met de 1-0 tussenstand en het feit dat we een tijd niet thuis hebben gewonnen. Uiteindelijk hebben we karakter getoond."

El Ahmadi

Van Bronckhorst kreeg vlak voor tijd nog wel een tegenvaller te verwerken. Aanvoerder Karim El Ahmadi kwam na 86 minuten verkeerd terecht en moest zich laten vervangen door Jens Toornstra.

"Karim heeft last van zijn knie en wordt onderzocht", vertelde Van Bronckhorst. "Hij had heel veel last, hij kon amper meer lopen. We moeten afwachten hoe ernstig het is."

Feyenoord, de huidige nummer vijf op de ranglijst, speelt dinsdag in de Champions League en vervolgt de competitie op 10 december met een uitwedstrijd tegen FC Utrecht.

