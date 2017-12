Feyenoord boekt tegen Vitesse eerste thuiszege sinds eind augustus

Feyenoord had aan een treffer van Nicolai Jörgensen na negen minuten genoeg voor de drie punten. Voor de Deense spits, die zijn vijfde competitiedoelpunt van dit seizoen maakte, was het al de vierde wedstrijd op rij waarin hij tot scoren kwam.

De nipte zege op Vitesse is een nieuwe opsteker voor Feyenoord, dat vorige week bij FC Groningen al de eerste competitiezege sinds 1 oktober boekte en nu dus voor het eerst sinds eind augustus weer een thuiswedstrijd wint in de Eredivisie.

De regerend landskampioen, die het gat met Ajax verkleinde tot vier punten, komt nu op 25 punten en neemt daarmee de vijfde plek in. Feyenoord speelt woensdag de laatste wedstrijd in de Champions League. De ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst, die geen kans meer maakt op Europese overwintering, ontvangt dan Napoli in De Kuip.

Vitesse, de huidige nummer zeven van de Eredivisie, speelt donderdag in de Europa League de laatste groepswedstrijd thuis tegen OGC Nice. Ook de ploeg van trainer Henk Fraser maakt geen kans meer op een vervolg in Europa.

Amrabat

Feyenoord moest thuis winnen van Vitesse om de Arnhemmers te passeren op de ranglijst en de kampioen begon goed aan die opdracht, met dank aan Sofyan Amrabat. De middenvelder, die wederom de voorkeur kreeg boven Jens Toornstra, gaf na een actie aan de rechterkant voor op Jörgensen, die niet faalde in de afronding.

Ondanks de vroege openingstreffer slaagde Feyenoord er niet in om door te drukken, want ook Vitesse was bij vlagen dreigend voor het doel van Brad Jones. Milot Rashica mikte echter naast en Tim Matavz stuitte op de Australische Feyenoord-keeper.

De thuisploeg werkte zich onder de druk uit en had de score in de eerste helft moeten uitbreiden, maar onder anderen Tonny Vilhena (kopbal naast) en Sam Larsson (redding Remko Pasveer) misten precisie in de afronding.

Kansen

Na rust waren de kansen voor beide ploegen op één hand te tellen. Feyenoord speelde zijn mogelijkheden niet goed uit, terwijl Vitesse niet meer dan speldenprikjes uitdeelde.

Jörgensen was in de laatste tien minuten nog het meest gevaarlijk met een afstandsschot, maar zijn poging werd gekeerd door Pasveer, die eerder ook al moest ingrijpen op een ongevaarlijke poging van Steven Berghuis.

Ook Vitesse-invaller Luc Castaignos, die tussen 2009 en 2011 onder contract stond bij Feyenoord, slaagde er niet in om Vitesse een punt of meer te bezorgen tegen zijn oude club.

Feyenoord kreeg zes minuten voor tijd nog wel een tegenvaller te verwerken toen Karim El Ahmadi zich moest zich laten wisselen met een op het oog vervelende knieblessure. Ook zonder de aanvoerder hield de thuisploeg echter eenvoudig stand en staat het weer wat steviger in de subtop.

Bekijk de uitslagen en de stand in de Eredivisie