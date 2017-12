Verbeek hoopt dat eerste punt met strijdlustig Twente 'nieuw begin' is

"Voor ons is dit een gewonnen punt. Laten we hopen dat dit een nieuw begin is. Ik kan de jongens alleen maar een compliment geven. Als we dit ook tegen andere ploegen kunnen brengen, dan degraderen we niet", zei de 55-jarige coach op de persconferentie na de wedstrijd.

Verbeek, die sinds zijn aanstelling eind oktober verloor van PSV (4-3), sc Heerenveen (0-4) en AZ (2-0) en daarmee de slechtst beginnende coach van Twente is, weet dat zijn ploeg het vooral van karaktervoetbal moet hebben.

"Over het begin van de wedstrijd tegen Ajax was ik heel tevreden, ook doordat ik deze week zei dat het langzamerhand tijd werd dat we in de overlevingsmodus zouden komen", aldus de trainer. "Mensen die denken dat FC Twente niet kan degraderen hebben het bij het verkeerde eind."

"In de voorbespreking zei ik dat Ajax de betere spelers heeft, en daar hoeven we ons niet voor te schamen. Belangrijk is het tonen van strijd, passie en beleving. Dat zijn ook kwaliteiten en daarin kunnen we zelfs beter zijn."

Higler

Ajax leidde halverwege de wedstrijd in de Grolsch Veste met 0-2 door twee vrije trappen van Lasse Schöne. De Amsterdammers ontsnapten op slag van rust aan een penalty toen captain Joël Veltman hands leek te maken op de doellijn.

"Het is jammer dat ons spel op basis van strijd werd afgestraft door de scheidsrechter, die de regels nogal inconsequent hanteerde", was Verbeek kritisch op arbiter Dennis Higler, die in de eerste helft ook het mikpunt was van spreekkoren van de Twente-aanhang.

"We kregen twee vrije trappen tegen en die gingen er ook nog eens te gemakkelijk in. Voor rust hadden we ook een penalty moeten krijgen. Vorige week werd er aan AZ wel een strafschop gegeven en nu kregen we hem zelf niet."

Toch voelde Verbeek dat er een resultaat inzat met Twente. "In de rust heb ik een beroep gedaan op de wilskracht van mijn spelers. Ik zei: 'Wat willen jullie? Leggen we ons erbij neer of komen we nog terug in de wedstrijd? Laat maar zien wat je wilt'."

Over precies een week krijgt Verbeek de kans op zijn eerste overwinning met FC Twente, dat zestiende staat in de Eredivisie. De Enschedeërs spelen dan om 20.45 uur opnieuw thuis, nu tegen ADO Den Haag

Bekijk de uitslagen en de stand in de Eredivisie