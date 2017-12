Keizer en Veltman hekelen 'slap' Ajax in bizarre slotfase bij Twente

Ajax liet na rust een 0-2 voorsprong uit handen glippen, maar leek door een doelpunt van Justin Kluivert in de slotfase alsnog de zege te pakken. Tom Boere kopte vlak voor tijd echter de gelijkmaker binnen namens Twente.

"Dit is een enorme teleurstelling", zei Keizer in de Grolsch Veste. "We speelden niet onze beste wedstrijd maar kwamen wel met 0-2 voor en kregen ook voldoende kansen. Na rust gaven we de doelpunten veel te makkelijk weg."

Ajax bleek vooral kwetsbaar in standaardsituaties, waaruit Twente meerdere keren gevaarlijk werd en eveneens scoorde. Keizer constateerde dat zijn ploeg niet de juiste discipline toonde.

"We wisten dat Twente sterk is door de lucht, maar bij ons kwamen jongens hun afspraken niet na. In de tweede helft was het te slap en hebben we de wedstrijd uit handen gegeven."

Veltman

Ook aanvoerder Veltman had geen goed woord over voor de manier waarop Ajax verdedigde. "Je mag nooit twee keer een voorsprong weggeven, maar de manier waarop is nog erger. Ik miste een bepaalde meedogenloosheid", zei Veltman tegen FOX Sports.

"Voor de wedstrijd hebben we het nog met elkaar gehad over de lengte in het elftal bij Twente. Als je dan toch nog met 2-3 voor komt in de slotfase, moeten alle alarmbellen rinkelen dat we dat nooit meer weg mogen geven, maar dat gebeurde niet."

Door de remise van Ajax kan koploper PSV het gat zondag vergroten tot tien punten als het wint van Sparta Rotterdam. Volgende week staat de topper tussen de Amsterdammers en de Eindhovenaren op het programma.

