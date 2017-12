Ajax komt in spectaculair duel niet verder dan gelijkspel bij FC Twente

Halverwege was het 0-2 door twee rake vrije trappen van Lasse Schöne. Na rust werd het gelijk door Stefan Thesker (twee treffers), zorgde Justin Kluivert voor 2-3, maar was het slotakkoord voor Twente-spits Tom Boere.

Ajax, dat na het succesvolle experiment van vorige week tegen Roda JC opnieuw in een 3-4-3-systeem speelde, komt door de averij op 29 punten uit veertien duels. Koploper PSV kan zondag thuis tegen Sparta Rotterdam het gat vergroten tot tien punten.

Bovendien kan de ploeg van trainer Marcel Keizer gepasseerd worden door nummer drie AZ, dat 28 punten heeft en op bezoek gaat bij VVV-Venlo.

Voor FC Twente betekende het 3-3 gelijkspel het eerste punt onder coach Gertjan Verbeek. De Enschedeërs, die de eerste drie duels onder de nieuwe trainer verloren, bezetten met tien punten wel nog slechts de zestiende plaats in de Eredivisie.

Liendl

Na iets meer dan een minuut was de eerste kans in de Grolsch Veste voor FC Twente. Fredrik Jensen sneed vanaf rechts naar binnen, maar kon Ajax-doelman André Onana met zijn schot niet verontrusten. Vijf minuten later leek de fel startende thuisploeg wel op 1-0 te komen, maar vrij voor Onana schoof Michael Liendl de bal naast.

Op het gladde veld nam Ajax na die eerste minuten het initiatief over, al waren de kansen voor de ploeg van coach Keizer aanvankelijk schaars. Na een halfuur stapelden de mogelijkheden zich echter wel op. David Neres (rakelings naast) en Kasper Dolberg (redding doelman Jorn Brondeel) hadden een Amsterdamse treffer op hun schoen.

De kansen bleken een voorbode voor de 0-1 én de 0-2. Arbiter Dennis Higler gaf Ajax tot ongenoegen van de Twente-aanhang in korte tijd twee keer een vrije trap op een gevaarlijke plek en in beide gevallen was het via Schöne raak. De Deen vond eerst de verre hoek en schoot een paar minuten later fraai raak in de andere hoek.

Het was vervolgens een klein wonder dat Twente op slag van rust niet tot een doelpunt kwam. In een rommelige situatie tastte keeper Onana mis en werd de bal tot twee keer toe van de lijn gehaald door een Ajacied.

Raak

Vroeg in de tweede helft was het alsnog raak voor de ploeg van Verbeek. Ajax, waar Maximilian Wöber in de verdediging had plaatsgemaakt voor Deyovaisio Zeefuik, stond niet goed opgesteld bij een hoekschop en Twente-captain Thesker kopte binnen: 1-2.

De Enschedeërs leken door te drukken, maar ontsnapten aan een derde tegendoelpunt. Een kopbal van Joël Veltman werd gepareerd door Brondeel en vlak voor de doellijn kreeg Matthijs de Ligt het net niet voor elkaar om te scoren.

Desondanks was het Twente dat, gesterkt door het opgeleefde publiek, het initiatief hield en na een paar gevaarlijke momenten was het opnieuw Thesker die scoorde. De mee naar voren gekomen verdediger zorgde met een prachtige volley in de verre hoek voor de gelijkmaker.

In het vervolg van de vermakelijke tweede helft had Ajax weer de controle. Dat leidde tot kansen voor Kluivert, die net naast schoot, en Dolberg (kopbal gepakt door Brondeel). De bezoekers namen uiteindelijk via Kluivert opnieuw de leiding toen de jonge aanvaller de verre hoek vond.

De formatie van Keizer gaf de zege echter toch nog uit handen. Nadat Twente-aanvaller Luciano Slagveer in een hachelijke situatie al dicht bij de gelijkmaker was, tekende oud-Ajacied Boere met een kopbal voor 3-3.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Eredivisie