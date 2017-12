Willem II maakt einde aan zegeloze reeks, eerste uitwinst FC Groningen

Willem II-Heracles Almelo was na iets meer dan twintig minuten eigenlijk al gespeeld. Fran Sol opende in de vierde minuut al de score voor de Tilburgers. De Spanjaard scoorde op aangeven van Ben Rienstra fraai achter zijn standbeen langs. Het was zijn eerste goal sinds hij hersteld is van een operatie aan een tumor in zijn teelbal.

Bartholomew Ogbeche, de andere helft van het Tilburgse spitsenduo, nam de andere twee treffers van de thuisploeg voor zijn rekening, waarvan één op aangeven van Sol. De Nigeriaanse aanvaller was weer op schot, nadat hij vorige week liefst drie keer het net vond tegen VVV.

In de slotfase maakte Sebastian Jakubiak nog een eretreffer voor Heracles in het Koning Willem II Stadion. De Duitse debutant deed dat met zijn allereerste balcontact in de Eredivisie. Verder dan dat kwamen de bezoekers niet.

Door de zege wipt Willem II op de ranglijst over Sparta heen, dat zondag in actie komt tegen PSV. De ploeg van Erwin van de Looi had in zijn laatste vier wedstrijden twee keer gelijkgespeeld en twee keer verloren.

Heracles zakte naar de achtste plaats en kan zondag ook nog gepasseerd worden door Excelsior, als de Kralingers punten pakken tegen NAC Breda.

ADO-Groningen

Bij ADO Den Haag-FC Groningen waren Ritsu Doan, Oussama Idrissi en Juninho Bacuna de doelpuntenmakers voor de bezoekers. Door de 0-3 overwinning meldt Groningen zich onderin in de middenmoot. De noorderlingen, die dit seizoen nog geen punt hadden gepakt op vreemde bodem, hebben nog maar twee punten minder dan ADO.

Het duurde erg lang voor het duel in het Cars Jeans Stadion op gang kwam. Groningen meldde zich pas vlak voor rust voor het eerst voor het vijandelijk doel. Eerst was het Tom van Weert die te veel tijd nodig had nadat hij een vrije doorgang had gekregen, maar Thomas Meissner voorkwam erger.

Enkele minuten later was het wel raak via Doan, die profiteerde van geklungel van Donny Gorter. De middenvelder wilde een steekpass onderscheppen, maar liet die zo voor de voeten van de Japanner stuiteren. Doan profiteerde gretig.

Paal

De gasten waren na rust ook gevaarlijk. Jeroen Drost had Groningen zelfs op voorsprong moeten zetten. Hij trof van dichtbij echter de paal, nadat doelman Robert Zwinkels een schot van Idrissi had gekeerd.

ADO kreeg daarna nog wel kansen op de gelijkmaker. Zo kwam Edouard Duplan met een kopbal in de buurt van de 1-1. Het was echter Idrissi die het duel een dik kwartier voor tijd in het slot gooide. De aanvaller van FC Groningen speelde een verdediger uit en schoot hard raak.

ADO dook via Björn Johnsen nog wel enkele keren voor het doel op, maar de Noor verzuimde te scoren. Via Bacuna liep Groningen in de slotfase zelfs nog uit naar 0-3.

