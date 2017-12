FC Groningen boekt bij ADO Den Haag eerste uitzege van seizoen

Ritsu Doan, vlak voor rust, Oussama Idrissi en Juninho Bacuna waren de doelpuntenmakers in Den Haag. Door de overwinning meldt Groningen zich onderin in de middenmoot. Het heeft nog maar twee punten minder dan ADO.

Het duurde erg lang voor het duel in het Cars Jeans Stadion op gang kwam. Pas na 25 minuten werd ADO voor het eerst gevaarlijk. Een kopbal van de in de basis teruggekeerde Björn Johnsen was een eenvoudige prooi voor doelman Sergio Padt.

Groningen meldde zich pas vlak voor rust voor het eerst voor het vijandelijk doel. Eerst was het Tom van Weert die te veel tijd nodig had nadat hij een vrije doorgang had gekregen, maar Thomas Meissner voorkwam erger.

Enkele minuten later was het wel raak via Doan, die profiteerde van geklungel van Donny Gorter. De middenvelder wilde een steekpass onderscheppen, maar liet die zo voor de voeten van de Japanner stuiteren. Die profiteerde gretig.

Paal

De gasten waren na rust ook gevaarlijk. Jeroen Drost had Groningen zelfs op voorsprong moeten zetten. Hij trof van dichtbij echter de paal, nadat doelman Robert Zwinkels een schot van Oussama Idrissi had gekeerd.

ADO kreeg daarna nog wel kansen op de gelijkmaker. Zo kwam Edouard Duplan met een kopbal in de buurt van de 1-1. Het was echter Idrissi die het duel een dik kwartier voor tijd in het slot gooide. De aanvaller speelde een verdediger uit en schoot hard raak.

ADO dook via Johnsen nog wel enkele keren voor het doel op, maar de Noor verzuimde te scoren. Via Bacuna liep Groningen in de slotfase zelfs nog uit naar 0-3.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Eredivisie