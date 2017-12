Dortmund-directeur Zorc wil met Bosz ommekeer bewerkstelligen

"We hopen op de ommekeer en willen dat bewerkstelligen met Peter Bosz", zei Zorc zaterdag na de uitwedstrijd tegen Bayer Leverkusen (1-1) in gesprek met het Duitse Sky.

Door de remise bij Leverkusen wachten Bosz en Dortmund nog altijd op de eerste competitiezege sinds 30 september. De 'Borussen' wonnen dit seizoen in de Champions League ook nog geen enkel duel.

Tegen Leverkusen lag zelfs lange tijd een nederlaag in het verschiet voor Dortmund, maar door een treffer van Andriy Yarmolenko bleef Bosz de vijfde verliespartij van het seizoen bespaard.

Geloof

Hoewel Bosz nog steeds moet wachten op zijn eerste competitiezege in twee maanden tijd, was de voormalig Ajax-coach wel positief gestemd na het duel met Leverkusen.

"Ik houd hier een beter gevoel aan over dan het gelijkspel tegen Schalke 04 van vorige week (4-4, red.)", zei Bosz. "We hebben er alles aan gedaan om te winnen, dus als we op deze manier verdergaan, komt het wel weer goed."

De 54-jarige coach was het na afloop van het duel niet eens met de kritiek dat zijn aanvallende speelstijl een negatieve invloed heeft op de defensie van zijn ploeg. Bij de 1-0 van Leverkusen kon Kevin Volland vrij naar het doel lopen en afronden.

"De stabiliteit van de verdediging heeft niks te maken met het systeem dat ik hanteer", aldus Bosz. "We willen altijd vroeg druk zetten. Dat heeft in de tweede helft ook vaak in ons voordeel uitgewerkt."

Dortmund vervolgt de competitie zaterdag 9 december met een thuiswedstrijd tegen Werder Bremen. Drie dagen daarvoor staat het laatste groepsduel in de Champions League op het programma bij Real Madrid (aftrap 20.45 uur). Dortmund ligt op koers om de derde plek in groep H te bemachtigen, goed voor een vervolg in de Europa League na de winterstop.