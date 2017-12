Geplaagde Bosz blijft opnieuw zonder zege met Borussia Dortmund

Het geplaagde Dortmund gaf door het gelijkspel tegen Leverkusen een vervolg aan een dramatische serie in de Bundesliga. De ploeg van Bosz won op 30 september voor het laatst een competitiewedstrijd en boekte sindsdien alleen nog maar een overwinning op 1. FC Magdeburg in de beker.

Ondanks de slechte resultaten van de laatste maanden sprak directeur Hans-Joachim Watzke meermaals zijn steun uit voor Bosz. Ook vorige week na de pijnlijk verlopen derby tegen Schalke 04 (4-4) bleef Watzke achter de voormalig Ajax-coach staan.

Door de vierde remise van het seizoen komt Dortmund op 22 punten na veertien wedstrijden, goed voor de zesde plek. Leverkusen heeft een punt minder dan de 'Schwarzgelben' en staat achtste.

Ruimte

Het ging voor Dortmund na een halfuur mis in de BayArena. Kevin Volland profiteerde van zeeën van ruimte achterin bij Dortmund, omspeelde de ver uitgekomen doelman Roman Bürki en liep met de bal het lege doel in.

Dortmund had daar niet veel tegenin te brengen, maar werd vijf minuten voor rust wel een handje geholpen. Leverkusen-verdediger Wendell moest met rood vertrekken na een harde charge op de enkels van Gonzalo Castro. Scheidsrechter Robert Hartmann gaf in eerste instantie geel, maar na het bekijken van de beelden besloot hij toch rood te trekken.

In de tweede helft kwam Dortmund iets beter voor de dag, wat tien minuten na rust leidde tot een goede kans voor André Schürrle. De Duitser, die tussen 2011 en 2013 voor Leverkusen speelde, zag zijn poging echter via de buitenkant van de paal naast gaan.

Een kwartier voor tijd kregen de meegereisde fans alsnog reden tot juichen. Andriy Yarmolenko, die de ontbrekende Pierre-Emerick Aubameyang verving in de spits, zag zijn inzet met enig geluk in het Leverkusen-doel verdwijnen. Dortmund kreeg in de absolute slotfase nog goede mogelijkheden op de winnende goal, maar moest zich tevredenstellen met een punt.

Bayern München

Koploper Bayern München profiteerde optimaal door Hannover 96 te verschalken. Het werd 3-1 in de Allianz Arena. Bayern, dat aantrad zonder de geblesseerde Arjen Robben, komt door de zege op 32 punten te staan, tien meer dan Dortmund en zes meer dan Leipzig, dat een pijnlijke nederlaag leed bij Hoffenheim.

Arturo Vidal werkte na zeventien minuten de openingstreffer binnen namens Bayern. Robert Lewandowski leek de marge vlak daarna de te vergroten naar twee, maar de treffer van de Poolse spits werd op advies van de videoscheidsrechter afgekeurd.

Hannover miste vrijwel direct daarna een strafschop, maar vierde na 35 minuten alsnog de gelijkmaker. Benschop, die tussen 2007 en 2012 voor RKC Waalwijk en AZ speelde, werkte binnen na een corner. Voor de in Curaçao geboren aanvaller was het zijn eerste doelpunt in de Bundesliga dit seizoen.

De treffer van de spits was niet genoeg voor Hannover om een punt mee uit München mee te nemen, want Kingsley Coman zorgde na 67 minuten voor de 2-1. Lewandowski deed drie minuten voor tijd nog een duit in het zakje door van elf meter de marge naar twee te vergroten.

Wereldgoal

Hoffenheim was verrassend te sterk voor nummer twee Leipzig: 4-0. Serge Gnabry was de grote man bij de thuisploeg met twee treffers, waarvan zijn tweede er een was om in te lijsten. De aanvaller verschalkte de ver uitgekomen doelman Peter Gulacsi met een bekeken schot van net over de middenlijn (bekijk hier de beelden).

Jeffrey Gouweleeuw boekte met FC Augsburg een overwinning bij 1. FSV Mainz 05. De Nederlandse verdediger speelde de hele wedstrijd mee bij Augsburg, waar voormalig Heerenveen-spits Alfred Finnbogason twee treffers voor zijn rekening nam.

De IJslander zorgde na 43 minuten voor de 0-2 door een penalty te benutten en bepaalde de eindstand na 86 minuten op 1-3. Mainz had een minuut daarvoor voor de eretreffer gezorgd. Augsburg staat door de zege op de zevende plaats met 22 punten, evenveel als nummer zes Dortmund.

