Manchester United rekent door droomstart af met Arsenal

Manchester United zat na elf minuten al op rozen in het Emirates Stadium van Arsenal. Aanvoerder Antonio Valencia vond al in de vierde minuut het net op aangeven van Paul Pogba en even later zorgde Jesse Lingard voor de 0-2.

Alexandre Lacazette bracht Arsenal vlak na rust terug in de wedstrijd (1-2), maar Lingard vergrootte een kwartier later de marge weer naar twee met zijn tweede goal van de avond.

Pogba kreeg in de 74e minuut rood voor een keiharde tackle op Hector Bellerin, maar Arsenal kon tegen tien man geen punt meer uit het vuur slepen.

United, waar Daley Blind de hele wedstrijd op de bank zat, blijft met 35 punten de nummer twee in de Premier League. Manchester City gaat aan kop met 40 punten en krijgt zondag pas bezoek van laagvlieger West Ham United. Arsenal staat vijfde met 28 punten.

Liverpool

Liverpool was met 1-5 te sterk voor Brighton & Hove Albion. De Braziliaan Philippe Coutinho vertolkte een hoofdrol. De Braziliaan was bij liefst vier treffers aangever of afmaker. Emre Can en Roberto Firmino (twee keer) waren de andere doelpuntenmakers voor de 'Reds'.

Bij de thuisploeg had Davy Pröpper een basisplaats, terwijl Georginio Wijnaldum aan de aftrap stond bij Liverpool, dat voorlopig vierde is met 29 punten uit vijftien duels. Chelsea is derde met drie punten meer dan Liverpool en drie punten minder dan United.

Die ploeg won eerder met 3-1 van Newcastle United. Dwight Gayle opende nog wel de score voor Newcastle, maar Chelsea stelde snel orde op zaken. Eden Hazard tekende voor de gelijkmaker en Alvaro Morata kopte de thuisploeg op voorsprong. Hazard verzorgde het stokstuk met een onvervalste 'Panenka'.

Sanchez

Bij het 1-1 gelijkspel van de Spurs bij Watford vertolkte Davinson Sanchez een negatieve hoofdrol. De van Ajax overgekomen verdediger kreeg rood voor een elleboogstoot. De eindstand was toen al bereikt, door doelpunten van Christian Kabasele en Son Heung-min.

Everton won de eerste competitiewedstrijd onder leiding van de nieuwe manager Sam Allardyce. Huddersfield Town was het slachtoffer: 2-0. De nieuwe trainer had geen plek in zijn selectie voor Davy Klaassen en Maarten Stekelenburg.

Erik Pieters en Bruno Martins Indi wisten met Stoke City van het Swansea City van Mike van der Hoorn en Leroy Fer te winnen: 2-1. Martins Indi werd vroeg in de tweede helft geblesseerd vervangen. Ibrahim Afellay viel nog in bij de thuisploeg, die inmiddels keurig in de middenmoot staat. Swansea is hekkensluiter met slechts negen punten.

Crystal Palace, zonder Nederlandse inbreng, pakte een punt bij West Bromwich Albion. Leicester City boekte een nipte zege op Burnley: 1-0.

