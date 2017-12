Real morst opnieuw punten, negatief record Ramos door 19e rode kaart

Real zag concurrent Barcelona eerder op zaterdag al met 2-2 gelijkspelen tegen Celta de Vigo en kreeg in Bilbao dus de mogelijkheid om het grote gat met de koploper te verkleinen.

De ploeg van trainer Zinedine Zidane kreeg het echter niet voor elkaar om de defensie van Athletic te slechten en moest in de slotfase zelfs met tien man verder. Ramos, die na elf minuten al geel had gekregen, werd na 86 minuten opnieuw op de bon geslingerd en moest daarop het veld verlaten.

Voor de Spaanse verdediger was dat al zijn 24e rode kaart als speler van Real Madrid en zijn negentiende rode kaart in de Primera Division. Dat laatste is een record, want geen enkele andere speler werd vaker het veld uitgestuurd op het hoogste niveau in Spanje.

Real bleef steken op 0-0 en leed zo voor de zesde keer in veertien wedstrijden puntenverlies. De achterstand van de nummer vier op lijstaanvoerder Barcelona blijft bovendien acht punten. Valencia en Atletico Madrid hebben respectievelijk drie en twee punten meer dan Real.

Primera Division

Barcelona kwam daardoor met de schrik vrij na de remise tegen Celta, dat in Camp Nou al snel op voorsprong kwam. Doelman Marc-André Ter Stegen redde nog knap op de inzet van Maxi Gomez, maar zag Iago Aspas in de rebound toeslaan.

Lionel Messi herstelde de marge al snel, waarna Luis Suarez er na rust, na een fraaie aanval, 2-1 van maakte. Gomez bezorgde de Galiciërs alsnog een punt.

Ondanks het puntenverlies blijven de Catalanen hoe dan ook aan kop staan na de veertiende speelronde. Achtervolger Valencia kan zondag op twee punten komen, maar dan moet het wel winnen bij Getafe.

Atletico Madrid

Nummer drie Atletico Madrid verkleinde het gat met Barcelona tot zes punten door Real Sociedad met 2-1 te verslaan. De formatie van trainer Diego Simeone heeft nu dertig punten uit veertien wedstrijden.

Atletico kwam in het eigen Wanda Metropolitano nog wel op achterstand tegen Sociedad, de nummer zeven van Spanje. Willian José benutte na 29 minuten een strafschop.

De thuisploeg kwam door een treffer van Felipe Luis na 63 minuten weer langszij en pakte op de valreep ook nog de drie punten. Antoine Griezmann zorgde met zijn vijfde competitietreffer dit seizoen voor de overwinning namens Atletico.

Ligue 1

In de Ligue 1 leed Paris Saint-Germain verrassend zijn eerste nederlaag van het seizoen. De Franse koploper boog in het Stade de la Meinau met 2-1 voor RC Strasbourg. De laagvlieger kwam al in de elfde minuut op voorsprong via een treffer van de Kaapverdische aanvaller Nuno Da Costa.

Kylian Mbappé, die samen met Neymar en Angel Di Maria de PSG-aanval vormde, zorgde met zijn vijfde competitietreffer van het seizoen vlak voor rust nog wel voor de gelijkmaker. Halverwege de tweede helft kroonde Strasbourg-spits Stephane Bahoken zich op aangeven van Da Costa tot matchwinner, ondanks negen minuten blessuretijd.

PSG, waar topscorer Edinson Cavani (zeventien goals) pas een kwartier voor tijd inviel, won tot zaterdag dertien van zijn vijftien wedstrijden in de Ligue 1. De andere twee duels eindigden in een gelijkspel, op bezoek bij Montpellier en uit tegen Olympique Marseille.

In de Champions League heeft de sterrenploeg van trainer Unai Emery tot nu toe al zijn vijf groepswedstrijden met duidelijke cijfers gewonnen en de Parijzenaars begonnen het seizoen met een 1-2 zege op AS Monaco in de Franse Super Cup.

Paris Saint-Germain hoeft ondanks de eerste nederlaag sinds 30 april (3-1 tegen OGC Nice) nog niet te vrezen voor zijn koppositie.

Monaco

AS Monaco klom door een minieme 1-0 zege in het eigen Stade Louis II op laagvlieger Angers op naar de tweede plek in de Ligue 1. De achterstand op PSG bedraagt negen punten.

De regerend landskampioen mocht aanvoerder Radamel Falcao dankbaar zijn. De Colombiaanse spits maakte op aangeven van Djibril Sidibé al in de tweede minuut de enige goal van de wedstrijd.

De Monegasken kunnen zondag weer voorbij gegaan worden door Olympique Lyon en Olympique Marseille. De club van Memphis Depay en Kenny Tete speelt uit tegen Caen, Marseille gaat op bezoek bij Montpellier.

