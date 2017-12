Kritische bondscoach Queiroz stelt Iran ultimatum over WK-voorbereiding

Iran werd vrijdag bij de loting ingedeeld in de loodzware groep B. Daarin ontmoet Queiroz zijn thuisland Portugal, Spanje en Marokko.

Volgens de Portugese trainer moet er nog van alles gebeuren als Iran überhaupt aanspraak wil maken op het overleven van de poulefase. "We moeten veel betere plannen maken", zegt de 64-jarige Queiroz in een videoboodschap op Facebook. "Alle bedreigingen en andere manieren om me de mond te snoeren laten me koud."

"De Iraanse voetbalfans verdienen het dat er serieuze voorbereidingen getroffen worden. We moeten met specifieke plannen komen om het land trots te kunnen maken. Ze kunnen me hiervoor ontslaan, maar dat interesseert me niet", bluft Queiroz. "Het is hoog tijd dat ik me hierover uitspreek, want daar hebben de supporters recht op."

Queiroz, die in het verleden al bondscoach was van Portugal en Zuid-Afrika, kreeg het eerder al aan de stok met de nationale bond toen hij om meer financiële steun vroeg nadat het land zich als eerste uit de Aziatische kwalificatiezone wist te plaatsen voor het WK.

Groepsfase

Vier jaar geleden waren Queiroz en Iran er ook al bij op het WK, maar toen strandde het net als bij de drie eerdere deelnames al in de groepsfase. Daar wil de Portugees komende zomer verandering in brengen met Eredivisie-aanvallers Alireza Jahanbakhsh (AZ) en Reza Ghoochannejhad (sc Heerenveen).

"De loting had niet beter gekund", aldus Queiroz. "Een groep met Portugal, Spanje en Marokko is de ideale manier om te laten zien dat we het verdienen om erbij te zijn en ik weet zeker dat we het goed gaan doen."