PEC Zwolle slaat aanval FC Utrecht op vierde plek af dankzij late gelijkmaker

De bezoekers kwamen na ruim een half uur op voorsprong dankzij een treffer van Sander van de Streek. In de slotfase bracht Mustafa Saymak namens de thuisclub de verdiende gelijkmaker op zijn naam.

Door de late remise bleef PEC Zwolle vierde, met twee punten meer dan nummer vijf FC Utrecht.

Na een vlakke openingsfase brak Van de Streek de wedstrijd open. Hij scoorde uit een vloeiende aanval, met Gyrano Kerk en Yassin Ayoub in een dienende rol.

Kort daarna was de wedstrijd voor Ramon Leeuwin voorbij. De verdediger van FC Utrecht kwam hard in botsing met zijn eigen doelman David Jensen en moest per brancard van het veld. In diezelfde situatie voorkwam ploeggenoot Willem Janssen in de doelmond de Zwolse gelijkmaker na een inzet van Saymak.

Paal

In de slotfase van de eerste helft kwam de slordige thuisploeg een paar keer goed weg. Een schot van Kerk eindigde via doelman Diederik Boer op de paal.

Na de pauze viel PEC Zwolle vol overgave aan en loerde FC Utrecht vooral op de counter. Na ruim een uur miste Youness Mokhtar namens de thuisclub van dichtbij een open kans. Kort daarna verzuimde de treuzelende Kerk het duel te beslissen.

In de 83e minuut probeerde aanvoerder Bram van Polen het van afstand. Doelman Jensen stompte de bal voor de voeten van Saymak, die diagonaal raak schoot: 1-1.

