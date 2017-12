Koploper NEC veel te sterk voor Dordrecht, Jong Ajax wint ruim bij MVV

Door de ruime zege blijft de voorsprong van NEC op Jong Ajax vier punten. Fortuna Sittard staat drie punten achter de Amsterdammers op de derde plaats, maar de Limburgers spelen maandag nog uit tegen Jong PSV. Ook Jong FC Utrecht tegen FC Emmen wordt dat gespeeld.

NEC herstelde zich met de 6-0 winst voor de 3-2 nederlaag afgelopen maandag bij Telstar. Halverwege was het al 3-0 in de De Goffert, waar vanwege mist met een oranje bal gespeeld werd. Jordan Larsson, zoon van de Zweedse oud-topspeler Henrik Larsson, zette NEC binnen en minuut op voorsprong, waar de Fransman Steeven Langil een penalty benutte en zes minuten voor rust nogmaals scoorde.

In de tweede helft schoot de Fransman weer raak vanaf de strafschopstip en completeerde zo zijn hattrick. Invaller Anass Achahbar bepaalde vlak voor tijd de eindstand op 6-0 tegen Dordrecht, dat dertiende staat.

Jong Ajax

Bij Jong Ajax tegen MVV waren Zian Flemming en Kaj Sierhuis de gevierde spelers. De 19 jaar oude Sierhuis tekende in de Geusselt voor de 0-1 ruststand en maakte na een uur ook de 0-2. Flemming, eveneens negentien jaar, maakte de 0-3 en 0-4 voor de piepjonge ploeg van trainer Michael Reiziger.

Het basiselftal van de Amsterdammers had een gemiddelde leeftijd 19,1 jaar. Doelman Norbert Alblas was met 22 jaar de oude speler van Jong Ajax.

Cambuur

SC Cambuur boekte in de eerste wedstrijd na het ontslag van trainer Marinus Dijkhuizen een zwaarbevochten zege op Telstar (2-1). De invallers Furdjel Narsingh en Ricardo Kip (strafschop) bezorgden de Friese ploeg van interim-hoofdtrainer Sipke Hulshoff in het laatste kwartier de winst in Leeuwarden.

Door de zege steeg Cambuur naar de zestiende plaats. Telstar staat ondanks het verlies keurig zesde.

De Graafschap

FC Den Bosch versloeg het zwalkende Go Ahead Eagles met 3-0, dat teleurstellend achttiende staat. Muhammed Mert maakte bijna een wereldgoal in De Vliert, maar zijn schot vanaf een meter of 35 ging tegen de onderkant van de lat. In de rebound kopte Jort van der Sande alsnog raak. Van der Sande maakte de 2-0, waarna captain Niek Vossebelt nog voor rust de 3-0 eindstand op het scorebord zette voor de nummer vijf van de Jupiler League.

De Graafschap boekte een 1-0 thuiszege op Jong AZ en staat vierde. Daryl van Mieghem maakte op slag van rust de enige goal op de Vijverberg.

FC Eindhoven

In de Brabantse derby tussen FC Eindhoven en FC Oss miste Mart Lieder na rust twee strafschoppen en dat kwam de Eindhovenaren duur te staan. De topscorer van de Jupiler League zette de thuisclub met zijn vijftiende goal van het seizoen nog wel op een 1-0 voorsprong, maar dat was niet genoeg. Richard van der Venne, Thijs van Pol en Dean van der Sluys zorgden voor een 1-3 zege voor FC Oss, dat negende staat.

Overigens maakte trainer Wilfred van Leeuwen na de wedstrijd bekend dat hij aan het eind van dit seizoen stopt bij FC Eindhoven. Van Leeuwen, die afgelopen zomer overkwam van VVSB, gaat zijn contract niet verlengen.

FC Volendam

Onderin wil het nog niet vlotten met FC Volendam. De nummer achttien van de Jupiler League. De ploeg van trainer Mischa Salden kwam door een goal van Arsenio Valpoort thuis met 0-1 achter tegen Almere City, waarna Rodney Antwi een kwartier voor tijd een punt redde voor de thuisploeg. Volendam speelde op dat moment al met tien man vanwege een rode kaart voor Henny Schilder.

Nummer zeventien Helmond Sport verloor met 1-0 bij RKC Waalwijk. De 34-jarige Serginho Greene scoorde zeven minuten na rust voor de Waalwijkers, die vijftiende staan.

