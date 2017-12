Lopetegui en Santos verwachten lastige opgave voor Spanje en Portugal

"Het wordt een lastige opgave", zei Lopetegui na de loting in het Kremlin. "Portugal is de regerend Europees kampioen en beschikt niet alleen over Cristiano Ronaldo, maar ook op alle andere posities over topspelers."

Spanje begint het WK met de topper tegen Portugal. "De eerste wedstrijd wordt zeer belangrijk voor ons. Maar we moeten ook op onze hoede zijn voor Iran en Marokko, die het maximale zullen geven."

Lopetegui weet niet welke van de twee andere tegenstanders het sterkst is. "Marokko heeft zich gekwalificeerd door Ivoorkust, één van de sterkste teams uit Afrika, uit te schakelen en Iran schittert al enkele jaren in Azië."

Santos

Santos sloot zich aan bij de uitspraken van Lopetegui. "Deze loting is misleidend, al kunnen we wel stellen dat Spanje en Portugal de favorieten zijn", liet de Portugees weten.

"Als we beter naar de andere tegenstanders kijken, beseffen we dat het een lastige poule wordt. De eerste wedstrijd tegen Spanje wordt erg belangrijk, maar de andere twee opponenten bleven ongeslagen in het kwalificatietoernooi."

Bondscoach Didier Deschamps van Frankrijk was wel blij met de loting. De Fransen, die in de WK-kwalificatie als eerste eindigden in de poule van Oranje, treffen op het WK in groep C Australië, Peru en Denemarken.

"Het had slechter gekund", vindt Deschamps. "Denemarken en Australië kennen we goed, die zijn we al vaak tegengekomen. De laatste keer dat we Peru troffen, was ik nog een kind en zat ik voor de televisie."

"Bij het vorige WK zei iedereen dat we een erg goede loting hadden, zelfs enkele spelers. Maar we plaatsen ons niet voor de tweede ronde door even met de vingers te knippen."

Löw

Titelverdediger Duitsland is in groep F ingedeeld bij Mexico, Zweden en Zuid-Korea. "Sportief zijn het zeer interessante tegenstanders'', aldus bondscoach Joachim Löw van de 'Mannschaft'. "We willen in deze poule het fundament leggen voor succesvolle titelverdediging. Dat is ons doel."

Brazilië neemt het in groep E op tegen Zwitserland, Costa Rica en Servië. Volgens bondscoach Tite zullen de 'Goddelijke Kanaries' niet alleen van eigen kracht uitgaan. "We zullen ons waar nodig aanpassen aan onze tegenstander. Sowieso gaan we ons de komende tijd goed verdiepen in de opponenten."