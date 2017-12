Scorende Strootman helpt AS Roma aan zege, Dost matchwinner Sporting

De Nederlandse middenvelder schoot in de 32e minuut van dichtbij de 2-0 binnen na een hakje van Stephan El Shaarawy.

Edin Dzeko had Roma daarvoor al op een 1-0 voorsprong gezet. Lorenzo Pellegrini maakte er vlak na rust 3-0 van. Federico Viviani deed in de slotfase iets terug namens SPAL 2013. Hij miste eerst een strafschop, maar sloeg in de rebound alsnog toe.

Roma speelde bijna tachtig minuten met een man meer, nadat verdediger Felipe van de bezoekende ploeg al vroeg van het veld was gestuurd. De scheidsrechter trok aanvankelijk geel, maar na interventie van de videoarbiter werd dat omgezet in rood.

Voor Strootman was het pas zijn eerste treffer van het seizoen. De linkspoot wist in de vijftien voorgaande officiële wedstrijden waarin hij in actie kwam het net niet te vinden. Door de eenvoudige zege op SPAL 2013 verkleinde nummer vier Roma het gat met koploper Napoli tot vier punten.

De Napolitanen spelen later op vrijdag in eigen huis de topper tegen nummer drie en titelverdediger Juventus, dat net als Roma 34 punten heeft. Internazionale bevindt zich met 36 punten nog tussen Napoli en Juventus in.

Dost

De goal van Dost zondag voor Sporting Lissabon was de enige treffer in de thuiswedstrijd tegen Belenenses (1-0). De Nederlandse spits schoot na dertien minuten raak vanaf de strafschopstip en dat wat zijn vijftigste goal in dienst van de Portugese club, die hem in de zomer van 2016 overnam van VfL Wiolfsburg.

De 28-jarige Dost maakte in zijn eerste jaar bij Sporting 36 doelpunten, waarvan 34 in de competitie. Dit seizoen staat de teller in alle competities bij elkaar op veertien.

Door de zege gaat Sporting voorlopig aan kop in Primeira Liga met 33 punten uit dertien duels. FC Porto volgt met 32 uit twaalf en speelt later op vrijdag in het eigen Estádio do Dragão de topper tegen Benfica, dat 29 punten heeft.