Scorende Strootman helpt AS Roma aan zege, Dost matchwinner Sporting

Strootman schoot in de 32e minuut van dichtbij de 2-0 binnen na een hakje van Stephan El Shaarawy. Edin Dzeko had Roma daarvoor al op een 1-0 voorsprong gezet. Lorenzo Pellegrini maakte er vlak na rust 3-0 van.

Federico Viviani deed in de slotfase iets terug namens SPAL 2013. Hij miste eerst een strafschop, maar sloeg in de rebound alsnog toe.

Roma speelde bijna tachtig minuten met een man meer, nadat verdediger Felipe van de bezoekende ploeg al vroeg van het veld was gestuurd. De scheidsrechter trok aanvankelijk geel, maar na interventie van de videoarbiter werd dat omgezet in rood.

Voor Strootman was het pas zijn eerste treffer van het seizoen. De middenvelder wist in de vijftien voorgaande officiële wedstrijden waarin hij in actie kwam het net niet te vinden.

Napoli-Juventus

Juventus won de topper van Napoli. In Stadio San Paolo werd het 0-1 voor de regerend landskampioen.

Uitgerekend Gonzalo Higuain, die vorig jaar voor 90 miljoen euro van Napels naar Turijn verhuisde, was verantwoordelijk voor het enige doelpunt van de wedstrijd. De Argentijnse spits kreeg in de twaalfde minuut wat ruimte en schoot de bal op aangeven van landgenoot Paulo Dybala langs doelman Pepe Reina.

Lang was het onzeker of Higuain wel kon aantreden in de stad waar hij sinds zijn vertrek als een verrader wordt gezien. Higuain moest maandag een operatie ondergaan om een breukje in zijn hand te herstellen. Trainer Massimiliano Allegri besloot zijn topschutter desondanks gewoon op te stellen tegen Napoli en werd daarvoor al snel beloond.

Voor Napoli betekende het pas de eerste nederlaag dit seizoen in de Serie A. De Napolitanen voeren met 38 punten nog wel de ranglijst aan, gevolgd door Juventus (37 punten), Internazionale (36 punten) en AS Roma (34 punten). Inter kan zondag de koppositie overnemen als er op eigen veld wordt gewonnen van Chievo Verona.

Dost

Dost leidde Sporting naar de eerste plaats in de Primeira Liga. De spits bezorgde zijn ploeg drie punten in de thuiswedstrijd tegen Belenenses (1-0), door in de twaalfde minuut een strafschop te benutten. Dost schoot de bal vanaf elf meter beheerst in de hoek en vierde zijn tiende competitietreffer.

Voor de 28-jarige international van Oranje betekende het tevens zijn vijftigste doelpunt in het shirt van de groen-witte brigade uit Lissabon.

Dost maakte in zijn eerste jaar bij Sporting 36 doelpunten, waarvan 34 voor de competitie. Dit seizoen staat de teller in alle competities bij elkaar op veertien.

Sporting voert de Primeira Liga nu aan met 33 punten uit dertien duels. FC Porto volgt met 32 uit twaalf. Porto speelt later op vrijdag in het eigen Estádio do Dragão de topper tegen Benfica, dat 29 punten heeft.