Martinez weigert te spreken van gunstige WK-loting voor België

"Ik ben vooral blij dat alles nu duidelijk is", gaf Martinez voor de camera van Sporza als antwoord op de vraag of hij tevreden was met de tegenstanders van België op het komende eindtoernooi.

"Het wachten is voorbij. Nu kunnen we aan de slag en hebben we zeven maanden om ons zo goed mogelijk voor te bereiden."

Martinez verwacht wel dat België de eerste twee wedstrijden tegen Panama en Tunesië zonder kleerscheuren doorkomt.

"We hebben respect voor alle landen. Er is niet zoiets als een makkelijke groep op het WK. Tunesië heeft heel goed gespeeld in de kwalificaties en Panama heeft de VS geklopt op weg naar Rusland. Maar in principe zijn die eerste twee duels ideaal om te kunnen groeien in het toernooi."

Engeland

Gezien zijn verleden kijkt Martinez reikhalzend uit naar de laatste wedstrijd tegen Engeland. "Dat duel wordt fantastisch. Het is mijn tweede thuisland, dus het lijkt wel het lot. Ik heb er bijna 21 jaar gewoond en zeven seizoenen gewerkt en heb er veel vrienden. Mijn dochter is ook een Engelse. Dus thuis wordt het wel moeilijk."

"Maar op het WK tegen Engeland spelen, een ex-winnaar, is mooi. Veel Rode Duivels spelen ook in Engeland, dus de twee teams kennen elkaar. Ik heb nog met sommige Engelse spelers gewerkt. Eigenlijk hebben we geen geheimen voor elkaar. Het zal een intens duel worden."

Martinez ziet de reisafstanden wel als een probleem. België begint op 18 juni in Sochi tegen Panama, gaan vervolgens op 23 juni naar Moskou voor het duel met Tunesië en sluiten op 28 juni in Kaliningrad af tegen Engeland.

"Onze grootste uitdaging wordt misschien wel de logistiek. Het is de meest ongunstige groep met de langste afstanden. Het is wel een voordeel dat we onlangs al een oefenduel gespeeld hebben in Sochi. We zullen de komende 24 uur bekijken of we in ons hotel in Moskou blijven. Maar op een WK moet je geen excuses zoeken. Het is wat het is."