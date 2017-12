Onana vindt dat bondscoach Kameroen bevolking tegen spelers opzet

Onana werd eind augustus buiten de selectie van Kameroen gehouden. Volgens Broos wilde hij zelf niet meer voor de 'Ontembare Leeuwen' uitkomen, maar de keeper weerlegt die uitspraak.

"Ik kan niet zeggen dat onze trainer een leugenaar is", begint Onana zijn verhaal voor de camera van FOX Sports. "Maar als je met hem praat zegt hij eerst tegen je dat hij je niet selecteert. Vervolgens zegt hij in een persconferentie dat je niet meer voor je land wilt uitkomen. Dan worden mensen boos op je, maar ik heb dat nooit gezegd."

Onana denkt dat de uitspraken van Broos op de lange termijn voor problemen zullen zorgen tussen de bevolking en de internationals van Kameroen. "Je hoeft er niet over te liegen. Over mij, over mijn team of over anderen. Want hij zet ons land tegen ons op. Wij krijgen hier meer problemen door dan hij."

Geen zorgen

Onana stelt dat hij niet de enige international is die ontevreden is over Broos. "Dit is niet alleen bij mij gebeurd. Ook bij twee andere spelers en misschien wel meer. Dat is waarom veel spelers besluiten om niet meer mee te gaan."

Onana speelde tot dusver twee interlands voor Kameroen, maar maakt zich geen zorgen als hij door zijn uitspraken niet meer wordt opgeroepen. "Als hij mij niet meer nodig heeft, is dat geen probleem. Het is niet iets waar ik bang voor hoef te zijn. We moeten allemaal eerlijk zijn. Als ik niet wil spelen, besluit ik dat ik niet ga spelen."

Zonder Onana, die medio juni zijn laatste interland speelde, wist Kameroen zich niet te plaatsen voor het WK van volgend jaar in Rusland. De ploeg van Broos kwam in zijn poule in de Afrikaanse kwalificatiezone niet verder dan de derde plaats achter Nigeria en Zambia.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Eredivisie

Live op de hoogte blijven van de Eredivisie? Download de NUsport-app