Individueel trainende Robben mikt op rentree tegen Paris Saint-Germain

De 33-jarige Nederlandse aanvaller trainde vrijdag al weer individueel. Robben liep rondjes over het besneeuwde trainingsveld van de Duitse kampioen.

De gestopte international van Oranje liep ruim een week geleden in de Europese confrontatie met Anderlecht een scheurtje in zijn linkerbovenbeen op.

Zonder Robben incasseerde Bayern enkele dagen later tegen Borussia Mönchengladbach het eerste verlies onder de teruggekeerde trainer Jupp Heynckes (2-1). De buitenspeler doet ook zaterdag tegen Hannover 96 niet mee.

"Wellicht kan Arjen maandag of dinsdag met de groep meetrainen", zei Heynckes. "De wedstrijd tegen PSG wordt kort dag, we willen ook geen risico's nemen. Maar zelf staat Arjen te trappelen om weer te spelen."

Drie goals

Robben is vooralsnog bezig aan een goed seizoen. In achttien officiële wedstrijden was hij drie keer trefzeker en leverde hij vier assists.

Ondanks de nederlaag tegen Borussia Mönchengladbach gaat Bayern nog wel aan kop in de Bundeslga. 'Der Rekordmeister' heeft na dertien speelrondes drie punten voorsprong op nummer twee RB Leipzig.

In de Champions League is Bayern al verzekerd van een plek in de knock-outfase. In eigen huis tegen Paris Saint-Germain staat woensdag alleen nog de winst in groep B op het spel.

