Marokko treft Spanje en Portugal op WK, België tegen Engeland

De Marokkanen, die zich na twintig jaar weer plaatsten voor een WK, werden ingedeeld in groep B. Iran completeert de poule en is ook de eerste tegenstander van Marokko, dat een groot aantal Eredivisiespelers in de selectie heeft. Onder meer Hakim Ziyech van Ajax en Feyenoorders Karim El Ahmadi en Sofyan Amrabat mogen zich opmaken voor de wedstrijden tegen Iran, Spanje en Portugal.

België kreeg met Engeland een van de zwaarst mogelijke tegenstanders uit pot twee, maar met Panama en Tunesië als andere tegenstanders in groep G lijken onze Zuiderburen toch redelijk gunstig geloot te hebben.

In de openingswedstrijd van het 21e WK, waarvoor Nederland zich niet wist te plaatsen, speelt Rusland op 14 juni in het Luzhniki Stadion in Moskou tegen Saoedi-Arabië. Uruguay, wereldkampioen in 1930 en 1950, en Egypte zijn de andere tegenstanders van Rusland in groep A.

Frankrijk

Frankrijk lootte op papier gunstig. De wereldkampioen van 1998 werd in groep C gekoppeld aan Australië, Peru en Denemarken, dat met onder meer Lasse Schöne en Nicolai Jörgensen meerdere Eredivisiespelers in de selectie heeft.

Diego Maradona, die een van de prominente WK-spelers was die de loting verrichtte, haalde Kroatië als tegenstander van Argentinië uit de koker. Nigeria, met waarschijnlijk ADO Den Haag-verdediger Tyronne Ebuehi, en debutant IJsland zijn de andere twee landen in groep D.

Vijfvoudig wereldkampioen Brazilië treft Zwitserland, Costa Rica en Servië in groep E en titelhouder Duitsland krijgt in groep F te maken met Zweden, Zuid-Korea en Mexico, dat PSV-aanvaller Hirving Lozano als smaakmaker heeft. Groep H bestaat uit Polen, Colombia, Senegal en Japan. Bij de Japanners heeft sc Heerenveen-middenvelder Yuki Kobayashi grote kans op een plek in de WK-selectie.

Finale

De nummer één en twee per groep gaan door naar de achtste finales, die van 30 juni tot en met 3 juli worden afgewerkt. De finale van het WK is op 15 juli en wordt net als de openingswedstrijd in het Luzhniki Stadion in Moskou gespeeld.

De andere speelsteden zijn Sint-Petersburg, Kazan, Sochi, Kaliningrad, Nizhny Novgorod, Volgograd, Samara, Saransk, Rostov en Yekaterinburg. Moskou heeft met de Otkrytiye Arena nog een tweede WK-stadion.

Groep A

Rusland

Uruguay

Egypte

Saoedi-Arabië

Groep B

Portugal

Spanje

Iran

Marokko

Groep C

Frankrijk

Peru

Denemarken

Australië

Groep D

Argentinië

Kroatië

IJsland

Nigeria

Groep E

Brazilië

Zwitserland

Costa Rica

Servië

Groep F

Duitsland

Mexico

Zweden

Zuid-Korea

Groep G

België

Engeland

Tunesië

Panama

Groep H

Polen

Colombia

Senegal

Japan