FA onderzoekt uitbarsting City-manager Guardiola tegen Redmond

Zowel Guardiola als Redmond liet al weten dat het onderonsje onschuldig was. Toch heeft de FA de oefenmeester om opheldering gevraagd.

Na de competitiewedstrijd, die pas in blessuretijd werd gewonnen door City, stormde Guardiola op Redmond af. Fel gesticulerend sprak hij de 23-jarige vleugelspeler toe.

In een Britse boulevardkrant vertelde een liplezer dat Guardiola Redmond zou hebben uitgescholden. Dat werd donderdagavond door de Southampton-speler in een bericht op Instagram met klem tegengesproken.

"Ik heb het artikel gelezen en wil graag het een en ander duidelijk maken. Wat The Sun schrijft is onjuist. Guardiola was erg gepassioneerd, intens en agressief, maar alleen complimenteus en positief tegenover mij", aldus Redmond.

"Hij vertelde dat ik een speler met veel kwaliteiten ben, die zijn team meer in de problemen zou moeten kunnen brengen. Op dezelfde manier als ik vorig jaar wel deed. Ik vertelde hem dat ik speelde zoals mijn manager wilde. Dat is alles, niets meer in niets minder."

Speelwijze

Guardiola zei op zijn beurt vrijdag op zijn wekelijkse persconferentie dat hij spijt heeft van zijn uitbarsting. "Ik moet leren mezelf beter te controleren. Wat Redmond in zijn verklaring schreef, klopt inderdaad. Ik bewonder hem als speler."

Guardiola beweerde zich niet te hebben gestoord aan de defensieve speelwijze van Southampton. "In mijn carrière heb ik tegenover veel verschillende managers gestaan en ik zal nooit hun speelwijze veroordelen. Het is erg moeilijk om tegen een team te spelen dat met tien man verdedigt. Ik zei tegen Nathan dat hij een goede speler is die zou moeten aanvallen."

Guardiola en Redmond hebben tot maandag de tijd gekregen van de FA om hun lezing van het moment in te sturen.