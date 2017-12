Cocu wil dat PSV-spelers nog niet denken aan topper tegen Ajax

"We moeten niet gaan denken dat we even van Sparta gaan winnen", blikte Cocu vrijdag tijdens zijn wekelijkse perspraatje vooruit op het thuisduel met de Rotterdammers van zondag. "De laatste wedstrijden hebben laten zien dat winst en verlies dicht bij elkaar liggen."

PSV won in blessuretijd van FC Twente (4-3) en PEC Zwolle (0-1) en afgelopen zondag met 1-2 van Excelsior. "De eerste helft tegen Excelsior was velen malen beter dan hoe we tegen PEC Zwolle speelden. In de tweede helft zakten we wat terug. Tegen Sparta Rotterdam hebben we weer een kans om te laten zien dat we beter kunnen."

"Als we te veel tandjes terugschakelen, hebben wij het moeilijk. Aan de andere kant, als wij in hele goede doen zijn, zijn wij in staat om van iedereen te winnen", zei Cocu, die volgende week zondag met zijn ploeg op bezoek gaat bij Ajax.

"Het is goed te verklaren dat de buitenwereld al met het duel met Ajax bezig is, maar daar schuilt voor ons nu net het gevaar in. Als een aantal van onze spelers met het hoofd bij Ajax zit, kan dat invloed hebben op het duel met Sparta."

Fitte selectie

Cocu, die met PSV acht punten voorsprong heeft op Ajax en AZ, kan tegen Sparta beschikken over een geheel fitte selectie.

De wedstrijd in het Philips Stadion begint zondag om 14.30 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Siemen Mulder.

