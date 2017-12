Van Bronckhorst hoopt dat fans Feyenoord-spelers steunen tegen Vitesse

"De fans mogen hun gevoel uiten over spelers, over mij en over de club", zei Van Bronckhorst vrijdag op zijn wekelijkse perspraatje. "Maar spelers moeten ook steun voelen. Als het niet draait, mogen de fans zich wel laten horen."

Tijdens de laatste thuiswedstrijd, waarin de Rotterdammers niet verder kwamen dat een 1-1 gelijkspel tegen VVV-Venlo, werd Jean-Paul Boëtius uitgefloten door een deel van de eigen aanhang.

Met een 0-2 zege op FC Groningen maakte Feyenoord vorige week een einde aan een reeks van acht duels zonder zege, de bekerwedstrijd tegen de amateurs van Swift niet meegerekend. "De sfeer in de spelersgroep is een stuk beter, logisch als je wint bij FC Groningen", aldus Van Bronckhorst. "Zo'n goede sfeer hebben we de afgelopen weken niet gehad."

De coach vindt niet dat zijn ploeg slechter speelt dan in het kampioensjaar. "Ik zie geen verschil ten opzichte van vorig seizoen. We creëren genoeg kansen, maar we winnen die wedstrijden niet."

"Dit is een belangrijke thuiswedstrijd, in meerdere opzichten", zei Van Bronckhorst over de wedstrijd tegen Vitesse. De Arnhemmers staan op de zesde plaats van de Eredivisie, vlak boven nummer zeven Feyenoord. "We willen een goede reeks neerzetten na de winst op Groningen. En Vitesse is een concurrent."

Blessures

In Groningen raakte Feyenoord Ridgeciano Haps kwijt, de linksback brak zijn sleutelbeen. De rentree van de langdurig geblesseerde verdedigers Jan-Arie van der Heijden en Eric Botteghin laat nog even op zich wachten.

"Jan-Arie is nog niet op het veld teruggekeerd", vertelde Van Bronckhorst. "Met Eric gaat het goed, maar hij heeft nog geen groen licht gekregen om vol mee te trainen met de groep. Daar wacht ik op."

Buiten de drie geblesseerde verdedigers heeft Feyenoord een fitte selectie. Het duel tussen Feyenoord en Vitesse begint zaterdag om 20.45 uur en staat onder leiding van arbiter Pol van Boekel.

Bekijk de stand en het programma in de Eredivisie

Live op de hoogte blijven van de Eredivisie? Download de NUsport-app