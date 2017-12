Huntelaar 'deels' beschikbaar voor Ajax, Viergever en Younes ontbreken

Huntelaar ontbrak afgelopen weekend bij de thuiswedstrijd tegen Roda JC (5-1 zege) wegens een kuitblessure, maar daar is de spits voldoende van hersteld om op de bank te zitten. "Hij zal voor een gedeelte beschikbaar zijn", zei Ajax-trainer Marcel Keizer vrijdag op zijn wekelijkse persconferentie op De Toekomst.

Viergever zat tegen Roda officieel wel in de selectie, maar hij zat in clubkostuum op de bank. De verdediger heeft last van een enkelkwetsuur. Younes kan door knieklachten wederom niet spelen.

Keizer mist met Daley Sinkgraven (nieuwe operatie aan linkerknie) en Mitchell Dijks naast Viergever nog twee linksbenige verdedigers. De coach heeft voor het duel met FC Twente wederom de jonge verdedigers Deyovaisio Zeefuik en Damil Dankerlui opgeroepen.

De Jong

Keizer wilde vrijdag niet kwijt hoe zijn basis er in de Grolsch Veste uit zal zien. Dat betekent dat het nog niet duidelijk is of Frenkie de Jong nu wel aan de aftrap staat. De 20-jarige middenvelder viel tegen Roda JC in de rust in en maakte indruk met drie assists.

"Frenkie maakt enorme stappen", loofde Keizer zijn pupil. "Voornamelijk aan de bal, maar ook in de omschakeling naar de verdediging. Hij voelt nu natuurlijk ook dat hij het niveau goed aan kan en dat geeft vertrouwen. Maar we hebben zes of zeven middenvelders en we kijken vaak naar wat bij elkaar past. De opstelling zullen jullie morgen zien."

De Jong werd deze week niet voor het eerst in verband gebracht met een transfer naar een flink aantal Europese topclubs, maar Keizer vreest niet dat de international van Jong Oranje naast zijn schoenen gaat lopen.

"Frenkie is een nuchtere jongen die weet wat hij kan en niet kan en waar hij staat in de selectie. Dat hij nu veel aandacht krijgt, is leuk voor hem."

FC Twente-Ajax staat begint zaterdagavond om 18.30 uur en staat onder leiding van arbiter Dennis Higler. De laatste keer dat Ajax won in Enschede was in het seizoen 2012/2013.

