Infantino: 'Na WK zullen mensen op andere manier naar Rusland kijken'

"Mensen in het Westen hebben de neiging om te denken dat ze de besten zijn en dat ze weten hoe democratie werkt", zei de Zwitser. Hij waarschuwde westerse landen "niet alles wat uit het Oosten komt, zoals Rusland en de Arabische wereld, zwart te maken of slecht af te schilderen."

Op de persconferentie werden veel vragen gesteld over het Russische dopingschandaal. Het internationaal olympisch comité (IOC) besluit dinsdag of Rusland deel mag nemen aan de Olympische Winterspelen van februari in Pyeongchang, nadat er bij de Spelen van 2014 in Sochi sprake was van een staatsgestuurd dopingnetwerk. 22 Russische deelnemers aan Sochi zijn de laatste weken alsnog positief bevonden bij hertests.

De vragen irriteerden Infantino. "Als er hier vragen werden gesteld door journalisten uit Peru of Australië, dan konden we het tenminste over voetbal hebben. Daar willen de mensen tenslotte over lezen", verzuchtte de Zwitser.

Mutko

De Russische vicepremier en voorzitter van de WK-organisatie Vitaly Mutko was eveneens bij de persconferentie aanwezig. Hij herhaalde nog maar eens dat er volgens hem "geen bewijs is voor een staatsgestuurd dopingnetwerk".

Mutko stak een twaalf minuten durende tirade af, toen de voormalig minister van Sport de vraag kreeg of het WK beïnvloed zal worden door een mogelijke straf van het IOC voor de Winterspelen in Pyeongchang. "We hopen dat het gezonde verstand de boventoon zal voeren", stelde Mutko.

Negatief

Infantino wilde niet op de IOC-uitspraak vooruitlopen. "De FIFA mengt zich niet in speculaties over welke situatie dan ook."

Hij benadrukte dat alle dopingtests tijdens het WK 2014, het EK 2016 en de Confederations Cup van 2017 negatief waren. "Tijdens het WK zullen de dopingmonsters buiten Rusland worden gebracht, waar ze worden getest door niet-Russen", vertelde de FIFA-baas.

"Natuurlijk zal iedere speler die op doping wordt betrapt, hard gestraft worden. Zo was het in het verleden en zo zal het in de toekomst zijn."

Vrijdag begint om 16.00 uur Nederlandse tijd de WK-loting in het Kremlin. De openingswedstrijd van het WK is op donderdag 14 juni. De finale vindt op zondag 15 juli plaats.