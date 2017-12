Vormer en Clasie schakelen met Club Brugge bekerhouder Zulte uit

Brugge opende voortvarend met een doelpunt van Jelle Vossen in de vierde minuut. Die voorsprong kwam tot de rust niet in gevaar.

Ook in de tweede helft leek er aanvankelijk niets aan de hand voor de ploeg van aanvoerder Vormer. De thuisploeg creëerde geen enkele kans, maar kwam via een strafschop toch op gelijke hoogte. Davy De fauw, oud-speler van Sparta en Roda JC, was de doelpuntenmaker.

Clasie mocht na zeventig minuten invallen bij Brugge. De oud-Feyenoorder zag de thuisploeg meteen toeslaan via Leya Iseka. Met een oranje bal vanwege de sneeuw maakte Emmanuel Dennis zeven minuten voor het einde van de reguliere speeltijd gelijk. In de verlenging besliste de Nigeriaan het duel met zijn tweede goal.

Bij Club Brugge bleef Stefano Denswil op de bank. De huidige koploper in de Belgische competitie speelt in de kwartfinale van de beker tegen Charleroi. KV Oostende-Standard Luik, Racing Genk-Waasland-Beveren en KV Kortrijk-AA Gent zijn de andere duels.

Copa del Rey

In het Spaanse bekertoernooi zorgde Cadiz voor een verrassing. De op het tweede niveau uitkomende club schakelde Real Betis uit en bereikte zo de laatste zestien van de strijd om de Copa del Rey.

Cadiz had eerder de thuiswedstrijd met 1-2 verloren, maar won in Sevilla met 3-5. Bij Betis, dat achtste staat in de Primera Division, kwam na rust oud-PSV'er Andres Guardado in het veld. Op dat moment leidden de bezoekers al met 2-4.

Valencia liet zich niet verrassen door Real Zaragoza. Na de 0-2 uitzege van vorige week won de nummer twee uit de Primera Division de thuiswedstrijd tegen de club uit de Segunda Division met 4-1.