Allardyce tekent voor anderhalf jaar bij 'fantastische club' Everton

Dat de 63-jarige Allardyce bij de 'Toffees' de opvolger zou worden van de in oktober ontslagen Ronald Koeman werd woensdag al duidelijk. Donderdag zette de ervaren Engelse coach zijn handtekening onder een contract tot medio 2019.

"Ik heb Everton altijd al een fantastische club gevonden", vertelde Allardyce bij zijn presentatie. "Het team zit nu duidelijk in een moeilijke fase. Hopelijk kunnen we die zo snel mogelijk achter ons laten en weer naar boven kijken."

Op welke eindklassering hij dit seizoen mikt in de Premier League, wil de voormalig bondscoach van Engeland niet zeggen. "Voor elke manager en elke eigenaar is het belangrijk om ambitie te hebben. Hopelijk kunnen we aan de verwachtingen van onze fans voldoen en een mooie sprong maken op de ranglijst."

Crystal Palace

Allardyce behoedde afgelopen seizoen Crystal Palace nog voor degradatie, maar hield het daarna voor gezien bij de Londense club, die vervolgens Frank de Boer aanstelde. Ook die Nederlander werd dit seizoen ontslagen.

Woensdag keek Allardyce vanaf de tribune toe hoe zijn nieuwe club West Ham United met 4-0 versloeg, vooral dankzij drie doelpunten van Wayne Rooney. Everton klom naar de dertiende plaats, met vijftien punten uit veertien duels.

In 2016 was Allardyce één interland bondscoach van Engeland. Hij werd al snel weggestuurd, na in opspraak te zijn geraakt door dubieuze uitspraken in een interview door undercoverjournalisten. Daarin verklaarde hij zich onder meer bereid om voor een flinke vergoeding uit te leggen hoe de transferregels van de Engelse voetbalbond konden worden omzeild.

