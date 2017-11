Guardiola excuseert zich voor vreugde-uitbarsting na late zege City

Sterling tekende in de 95e minuut van de wedstrijd in het Etihad Stadium voor de winnende treffer, waarmee City voor de tweede keer op rij aan puntenverlies ontsnapte in de Premier League.

De 46-jarige Guardiola kreeg van zowel de scheidsrechter als de vierde official een reprimande voor zijn uitbarsting en begrijpt dat. "Ik heb me verontschuldigd, ik kon me niet beheersen", zegt de Spanjaard.

"Ik was zó blij, net als alle supporters en spelers. Ik wilde achter Raheem aan rennen, maar ik was niet snel genoeg."

Volgens de manager van City was de winst voor zijn ploeg verdiend, al gaf hij toe dat het Southampton van Virgil van Dijk en Wesley Hoedt vooral voor rust voor de nodige problemen zorgde.

"We moeten eerlijk zijn: in de eerste helft waren de kansen voor Southampton. Maar we hadden controle over de wedstrijd, creëerden genoeg kansen en hebben uiteindelijk dik verdiend gewonnen."

Sterling

Voor Sterling, die in de zomer van 2015 Liverpool verruilde voor City, was het al zijn negende competitietreffer van het seizoen. Guardiola ziet dat de 22-jarige aanvaller zich in een razend tempo ontwikkelt.

"Zoals ik al vaker heb gezegd: hij maakt echt stappen. Voorheen was hij schuchter en geloofde hij te weinig in zichzelf, maar nu is dat anders", aldus de oud-trainer van FC Barcelona.

De coach denkt ook dat het te maken heeft met het vertrouwen dat Sterling momenteel krijgt. "Zijn teamgenoten geloofden ook in hem, waardoor hij kon wat hij in de laatste minuut deed."

Door de zege op Southampton blijft City royaal leiden in de Premier League met veertig punten uit de eerste veertien wedstrijden. Het gat met nummer twee Manchester United is acht punten.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Premier League