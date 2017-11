Reservekeepster Christ stopt na acht jaar als Oranje-international

De 28-jarige Christ maakte haar debuut voor Nederland in 2009 en kwam sindsdien tot zeventien interlands, waarvan vijftien als basisspeler. De laatste jaren moest ze Sari van Veenendaal voor zich dulden in het doel van Oranje.

"Ik heb besloten om op het hoogtepunt van mijn interlandcarrière te stoppen; 2017 was voor mij een prachtig, succesvol jaar", schrijft Christ woensdagavond op Instagram.

"Het EK mogen winnen, geridderd worden en natuurlijk mogen genieten van alle support. Ik wil al mijn coaches, teamgenoten, vrienden, familie en supporters bedanken. Deze herinneringen zijn onbetaalbaar."

Op het door de Oranjevrouwen knap gewonnen EK in eigen land van afgelopen zomer kwam Christ niet in actie. Haar laatste interland speelde ze afgelopen vrijdag in en tegen Slowakije (0-5 winst), toen concurrent Van Veenendaal door een blessure ontbrak.

Van den Berg

In september besloot aanvoerder Mandy van den Berg al om - al dan niet tijdelijk - te stoppen als international. Ze verloor tijdens het EK haar basisplaats en was daar erg teleurgesteld over.

De Oranjevrouwen jagen zonder Christ en Van den Berg op plaatsing voor het WK, dat in 2019 in Frankrijk wordt gehouden. De eerste drie kwalificatieduels leverden zeven punten op.

Nadat de eerste wedstrijden tegen Noorwegen (1-0) en Slowakije (0-5) werden gewonnen, speelde de ploeg van bondscoach Sarina Wiegman maandag in Nijmegen ondanks een overwicht teleurstellend met 0-0 gelijk tegen Ierland.

Het volgende WK-kwalificatieduel staat pas op 6 april op het programma, wanneer Noord-Ierland de tegenstander is.