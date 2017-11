Koploper City ontkomt weer aan puntenverlies, ook concurrentie foutloos

Manchester City had het in het Etihad Stadium al vanaf het begin lastig met middenmoter Southampton, waar Virgil van Dijk en Wesley Hoedt de hele wedstrijd in het veld stonden.

Halverwege stond het nog 0-0, maar daar kwam in de tweede helft al snel verandering in. Een vrije trap van Kevin De Bruyne belandde via de voet van Van Dijk in het doel en leverde City de bevrijdende treffer op.

De ploeg van manager Josep Guardiola incasseerde een kwartier voor tijd echter de gelijkmaker en leek daarmee af te stevenen op het tweede puntenverlies dit seizoen. City kwam echter net als afgelopen weekend tegen Huddersfield Town (1-2) heel goed weg doordat Sterling in de 95e minuut de 2-1 aantekende.

Door de zwaarbevochten zege vergroot City het gat met United weer tot acht punten. De 'Mancunians' wonnen dinsdagavond al de uitwedstrijd tegen Watford met 2-4.

Chelsea

Ook Chelsea maakte woensdag geen fout in de bovenste regionen door Swansea City met 1-0 te verslaan. Antonio Rüdiger kopte na 55 minuten de enige treffer van de wedstrijd binnen op Stamford Bridge.

Manager Antonio Conte zat op dat moment al op de tribune, want de Italiaan werd in de eerste helft weggestuurd na herhaaldelijk commentaar op de leiding.

Chelsea heeft door de zege 29 punten en dat is er één meer dan Arsenal, dat zich veel te sterk toonde voor Huddersfield Town: 5-0.

Özil

Arsenal kende een droomstart in het Emirates Stadium, want Alexandre Lacazette zette de 'Gunners' al na drie minuten op voorsprong. In de tweede helft vergrootte de ploeg van manager Arsène Wenger de voorsprong binnen een tijdsbestek van vier minuten naar 4-0.

Mesut Özil was al de aangever bij de treffers van Olivier Giroud en Alexis Sanchez en zorgde na 72 minuten eigenhandig voor de 4-0. Het slotakkoord was voor Giroud, die drie minuten voor tijd de vijfde Arsenal-treffer aantekende.

Liverpool boekte een 0-3 zege op bezoek bij Stoke City, waar Bruno Martins Indi en Erik Pieters een basisplaats hadden. Sadio Mané tekende na zeventien minuten voor de openingstreffer.

Mohamed Salah viel na 67 minuten in zorgde een kwartier voor tijd voor de beslissing door met zijn elfde doelpunt dit seizoen de 0-2 aan te tekenen. De topscorer in de Premier League tekende even later ook voor de derde treffer namens Liverpool.

Georginio Wijnaldum speelde de hele wedstrijd mee bij Liverpool, dat met 26 punten de vijfde plek inneemt op de ranglijst.

Rooney

Everton boekte de vierde zege dit seizoen. De 'Toffees' waren op Goodison Park met 4-0 te sterk voor West Ham United en vergrootten het gat met de Londense concurrent daarmee naar vijf punten.

Wayne Rooney was de grote man bij Everton door drie van de vier doelpunten aan te tekenen, al kwam de aanvaller na achttien minuten nog wel met de schrik vrij. Rooney zag zijn strafschop gestopt worden door doelman Joe Hart, maar kopte in de rebound alsnog de openingstreffer binnen.

Tien minuten later vergrootte de aanvoerder de marge naar twee en na 66 minuten tekende hij op schitterende wijze voor een hattrick. Rooney kreeg de bal in zijn voeten gespeeld door Hart en verschalkte de ver uitgekomen doelman met een geplaatst schot vanaf eigen helft. Ashley Williams deed na 78 minuten nog een duit in het zakje met een rake kopbal.

De wedstrijd op Goodison Park werd gespeeld onder toeziend oog van Sam Allardyce, die eerder op woensdag door Everton werd aangesteld als nieuwe manager. Mogelijk zit de opvolger van Ronald Koeman zaterdag voor het eerst op de bank als Everton een thuiswedstrijd speelt tegen Huddersfield Town.

