Janssen trefzeker voor Fenerbahçe, Cillessen bekert verder met Barcelona

Janssen was in de 26e minuut verantwoordelijk voor de 2-0. De spits draaide goed weg bij zijn directe tegenstander en passeerde vervolgens doelman Erten Ersu met een knap schot in de korte hoek.

Alper Potuk (drie keer) Hasan Ali Kaldirim en Ahmethan Koese (strafschop) namen de overige treffers van Fenerbahçe voor hun rekening.

Adana Demirspor beëindigde het duel met tien man na een rode kaart (twee keer geel) voor Joseph Douhadji twee minuten voor tijd.

Voor Janssen was het pas zijn derde goal van het seizoen en zijn eerste sinds 23 september toen hij in de competitietopper tegen Besiktas (2-1 winst) een penalty benutte.

Fenerbahçe en Adana Demirspor treffen elkaar op dinsdag 12 december in Adana voor de return.

FC Barcelona

In de Copa del Rey plaatste Jasper Cillessen zich met FC Barcelona ten koste van derdedivisionist Real Murcia simpel voor de achtste finales.

De Catalanen waren in de return in eigen huis met 5-0 te sterk, nadat de heenwedstrijd eind vorige maand ook al een 0-3 overwinning had opgeleverd.

Paco Alcacer, Gerard Pique, Aleix Vidal, Denis Suarez en José Arnaiz scoorden voor de koploper van de Primera Division.

Cilllessen krijgt dit seizoen speeltijd bij Barcelona in het bekertoernooi. Eerste doelman Marc-André ter Stegen mag zich op de competitieduels en ontmoetingen in de Champions League concentreren.

Cillessen kreeg nauwelijks de kans om zich te onderscheiden, daarvoor was het klasseverschil veel te groot tussen beide clubs.

Niet alleen Ter Stegen kreeg rust. Lionel Messi, Luis Suarez, Andres Iniesta, Jordi Alba, Ivan Rakitic, Samuel Umtiti en Sergio Busquets hoefden ook niet in actie te komen.

Ligue 1

In de Franse Ligue 1 gingen Memphis Depay en Kenny Tete met Olympique Lyon verrassend op eigen veld met 1-2 onderuit tegen het laaggeklasseerde OSC Lille.

Thiago Mendes en Ezequiel Ponce scoorden voor de bezoekers. Mariano maakte gelijk namens Olympique Lyon, waarvoor Nabil Fekir nog een strafschop miste.

Memphis, die afgelopen zondag in het met 0-5 gewonnen uitduel met OGC Nice nog twee keer scoorde, stond negentig minuten binnen de lijnen. Tete kwam niet van de bank af.

Ook AS Monaco leed zonder Terence Kongolo een nederlaag. De kampioen verloor de uitwedstrijd tegen FC Nantes door een goal in blessuretijd van Lucas Lima (1-0).

Paris Saint-Germain won wel in eigen huis van Troyes (2-0) en vestevigde daarmee de koppositie. Edinson Cavani en Neymar maakten het verschil voor de Parijzenaars. Cavani miste ook nog een strafschop.

Olympique Marseille versloeg FC Metz (3-0) en klom naar de tweede plaats van de ranglijst. Het verschil met PSG bedraagt wel maar liefst tien punten.

Croky Cup

In de Croky Cup schakelde Standard Luik in de achtste finales Anderlecht uit. In Brussel werd het 1-0 voor de gasten uit Luik in een duel dat werd ontsierd door incidenten.

Door de vele opstootjes en wangedrag van met name Anderlecht-fans was er flink wat extra tijd nodig. Ook daarin slaagde de thuisploeg er niet in de vroeg opgelopen schade te herstellen.

Carlinhos zette Standard al in de achttiende minuut op een 1-0-voorsprong. De Braziliaanse middenvelder had de aanval zelf opgezet, waarbij Uche Agbo de pass gaf op Orlando Sa, die de paal raakte. Carlinhos schoot in de rebound raak.

Na ruim een half uur had Edmilson de voorsprong moeten verdubbelen. Nadat Sa onderuit was gehaald door Adrien Trebel slaagde hij er niet in de toegekende strafschop te benutten.

Na rust lag het duel enige tijd stil omdat fans van Anderlecht zich misdroegen. Standard-trainer Sa Pinto werd nog naar de tribune gestuurd nadat hij om onduidelijke redenen tegen de grond was gegaan.