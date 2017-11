Voormalig Chelsea-coach Villas-Boas doet in januari mee aan Dakar Rally

Villas-Boas doet bij de Dakar Rally mee bij de auto's en gaat rijden in een Toyota Hilux. De Portugees Ruben Faria wordt in Zuid-Amerika de navigator van de voormalig trainer van onder meer FC Porto, Chelsea, Tottenham Hotspur en Zenit Sint-Petersburg

Villas-Boas wilde in eerste instantie meedoen bij de motoren, maar zag daar na advies van KTM-manager en goede vriend Alex Doringer van af. "Hij vertelde me dat ik een heel jaar voorbereiding nodig had en dat een auto beter voor me zou zijn", aldus Villas-Boas tegen The Guardian.

Volgens Britse media vertrok de 40-jarige Portugees eerder deze week al bij Shanghai SIPG, waar hij sinds november 2016 onder contract stond. Naar verluidt trok Villas-Boas zijn conclusies na het verliezen van de bekerfinale tegen rivaal Shanghai Shenhua.

Trainersloopbaan

Villas-Boas boekte in zijn trainersloopbaan de grootste successen met FC Porto, dat in het seizoen 2010/2011 onder zijn leiding onder meer landskampioen werd en de Europa League won.

Na avonturen in Engeland, Rusland en China gaat Villas-Boas zich nu richten op de Dakar Rally, die van 6 tot 20 januari op het programma staat.

De woestijnrally doet dit keer Bolivia, Peru en Argentinië aan. Het is de tiende keer dat het evenement in Zuid-Amerika wordt georganiseerd.