NEC moet Rayhi, Joppen en Van de Pavert tot winterstop missen

Rayhi moet acht weken toekijken met een hamstringblessure. Joppen (hamstring) en Van de Pavert (enkel) zijn naar verwachting zes weken uitgeschakeld.

Met name het wegvallen van Rayhi is een aderlating voor NEC. De buitenspeler vond dit seizoen in elf competitieduels al zes keer het net en is daarmee op Sven Braken (acht goals) na de meest productieve speler van de Nijmegenaren.

Joppen en Van de Pavert staan al de gehele jaargang in de achterhoede van NEC. Rechtsback Joppen was in de topper tegen Fortuna Sittard begin vorige maand nog verantwoordelijk voor de winnende 1-2.

NEC voert na vijftien speelrondes de ranglijst van de Jupiler League aan, met vier punten meer dan Fortuna Sittard en Jong Ajax.

De koploper speelt voor de winterstop nog tegen FC Dordrecht, FC Oss, Helmond Sport en Jong AZ. Ook staat er nog een bekerduel met PEC Zwolle op het programma.

