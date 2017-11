Everton stelt Allardyce aan als opvolger Koeman

Meer details over de aanstelling van Allardyce, wiens komst naar Everton eerder op de dag al werd aangekondigd door Britse media, zijn nog niet bekend.

De keuze van Allardyce is opvallend, want hij vertrok in mei van dit jaar na exact vijf maanden bij Crystal Palace en liet toen weten met pensioen te gaan. In september zei hij bovendien de ontslagen Frank de Boer niet te willen opvolgen bij datzelfde Palace.

Onder leiding van Allardyce handhaafde Crystal Palace zich vorig seizoen in de Premier League. De club eindigde op de veertiende plaats met 41 punten uit 38 wedstrijden. Eerder stond hij aan het roer bij Newcastle United, Sunderland, West Ham United, Bolton Wanderers en Blackburn Rovers.

Voorafgaand aan zijn avontuur bij Palace was 'Big Sam' slechts één interland bondscoach van Engeland. Hij legde die functie neer nadat hij in opspraak raakte door een onthullende reportage van The Daily Mail over corruptie en fraude in het Engelse voetbal.

Moeizaam

Everton, dat sinds het ontslag van Koeman in oktober wordt geleid door interim-coach David Unsworth, kent ondanks flinke investeringen afgelopen zomer een zeer moeizaam seizoen.

De club uit Liverpool, waar Davy Klaassen en Maarten Stekelenburg nauwelijks in actie komen, staat na dertien wedstrijden slechts op de zeventiende plaats in de Premier League met twaalf punten. Het gat met hekkensluiter Crystal Palace is drie punten.

In de Europa League is Everton al uitgeschakeld in een poule met Atalanta Bergamo, Olympique Lyon en Apollon Limassol.

Everton speelt woendagavond om 21.00 uur in de competitie tegen concurent West Ham United. Interim-trainer Unsworth zit tijdens die wedstrijd nog als eindverantwoordelijke op de bank.

