Pardew tekent tot medio 2020 als nieuwe manager West Bromwich Albion

Het bestuur van West Bromwich Albion ontsloeg ruim een week geleden Tony Pulis wegens teleurstellende resultaten. Interim-trainer Gary Megson zat afgelopen weekeinde tegen Tottenham Hospur (1-1) en dinsdag tegen Newcastle United (2-2) op de bank. Hij moet per direct vertrekken bij de club.

Het wordt Pardews taak om West Bromwich te behoeden voor degradatie. De club staat op de zeventiende plek in de Premier League.

"Dit is een mooie uitdaging. Ik heb de beschikking over een talentvolle groep spelers", aldus Pardew op de website van zijn nieuwe club. "Mijn eerste taak is om resultaten te behalen, waardoor we kunnen klimmen op de ranglijst."

"Ik ben me ervan bewust dat dit een van de grote traditionele clubs van Engeland is. We zijn vastberaden om in de Premier League te blijven."

Unaniem

Voorzitter John Williams stelt dat het een unaniem besluit van het bestuur was om Pardew aan te stellen. "Hij brengt meer dan 300 wedstrijden in de Premier League als ervaring mee. Hij is een dynamische leider waar de club van kan profiteren. We kijken uit naar een succesvolle samenwerking."

Pardew wordt de zesde hoofdtrainer van de club sinds 2011. De 56-jarige coach werd een klein jaar geleden ontslagen bij Crystal Palace. Eerder was Pardew werkzaam bij Reading, West Ham United, Charlton Athletic, Southampton en Newcastle United.

Zaterdag zit Pardew voor het eerst op de bank bij WBA, er staat uitgerekend een thuiswedstrijd tegen hekkensluiter Crystal Palace op het programma.

Bekijk de stand en het programma in de Premier League

Live op de hoogte blijven van de Premier League? Download de NUsport-app