Pochettino vindt het tijd voor goed gesprek bij kwakkelend Tottenham

De Spurs bleven dinsdag tegen Leicester City (2-1 nederlaag) voor de vierde keer in de laatste vijf Premier League-duels zonder overwinning.

"We speelden zó slecht. We moeten ons verbeteren en kritisch naar onszelf zijn, want we spelen niet zoals voorheen", aldus Pochettino, die het tijd vindt voor een goed gesprek met zijn spelers.

"We moeten ons licht erover laten schijnen en onze verantwoordelijkheid nemen. We kunnen niet aan een wedstrijd beginnen zoals tegen Leicester. Voorafgaand aan de wedstrijd hadden we het over focus, maar we startten heel zwak."

Tottenham keek in het King Power Stadium bij rust al tegen een 2-0 achterstand aan. Jamie Vardy opende in de dertiende minuut de score en vlak voor rust drukte Riyad Mahrez de ploeg van Pochettino verder in de problemen.

Bewust

Hoewel beide doelpunten van grote schoonheid waren, had Pochettino geen goed woord over voor de wijze waarop zijn ploeg het zover liet komen.

"De wedstrijd ging gelijk op en we kregen veel kansen, maar de manier waarop we de goals tegen kregen kon echt niet. We hadden meer kunnen doen om de spelers van Leicester te stoppen, aldus de Argentijnse manager.

"Bij een tegentreffer gaat het niet alleen om de kwaliteit van de tegenstander. Je moet je soms ook bewust zijn van bepaalde situaties. We zijn teleurgesteld en gefrustreerd. Niet alleen door het verlies, maar ook door de manier van spelen."

Door het nieuwe puntenverlies geven de Spurs al dertien punten toe op koploper City, dat ook nog een wedstrijd minder heeft gespeeld. Tottenham moet met 24 punten ook Manchester United (32 punten), Chelsea (26) en rivaal Arsenal (25) voor zich dulden.

