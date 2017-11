Ajax wil na Chinese deal nog vier of vijf internationale partners

Met de samenwerking met de nummer vijf van de Chinese Super League is een bedrag van 10 miljoen euro gemoeid. "Dit is een eerste stap in Azië", zegt Edwin van der Sar in China tegen de NOS.

De algemeen directeur van Ajax hoopt in de toekomst ook voet aan de grond te krijgen in bijvoorbeeld de Verenigde Staten, Australië en India. "We hebben een Ajax Coaching Academy opgericht, van daaruit stellen we de kennis beschikbaar aan partijen die met ons willen samenwerken."

"Het is de insteek dat we straks vier of vijf van deze projecten over de hele wereld hebben lopen", aldus Van der Sar. "Dat is ambitieus, maar dat zijn we bij Ajax."

Talenten

Ajax heeft al een andersoortig samenwerkingsverband met Ajax Cape Town in Zuid-Afrika. De Amsterdammers zijn voor 51 procent eigenaar van die club. In Guangzhou gaat Ajax alleen investeren de jeugdopleiding.

"We gaan een aantal trainers daar naartoe sturen, die het project gaan opzetten. Wij staan bekend om de goede opleiding", legt de oud-doelman uit. "Het wordt geen kortlopend project, we gaan een langere commitment aan."

Van der Sar hoopt dat Ajax naast de vergoeding van twee miljoen euro per jaar ook Chinese talenten kan verwelkomen. "Als de samenwerking goede talenten oplevert, dan zou het raar zijn als er niet de mogelijkheid zou zijn om talenten naar Amsterdam te halen. Maar het grote doel is om de jeugdopleiding van Guangzhou R&F vorm te geven."