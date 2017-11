Mourinho vindt dat United zeven keer had kunnen scoren tegen Watford

"We hadden wel zeven goals kunnen maken", zegt Mourinho op de site van Manchester United. "We waren de hele wedstrijd door gevaarlijk."

Na iets meer dan een halfuur leidde United al met 0-3 op bezoek bij de nummer acht van de Premier League. In het laatste kwartier kwam Watford nog terug tot 2-3, maar Jesse Lingard besliste het duel vijf minuten voor tijd door de 2-4 binnen te schieten.

"0-3 was meer dan genoeg om te winnen, daardoor verloren we een beetje de concentratie. We hielden Watford in leven, maar eigenlijk hadden we toen al met 5- of 6-0 moeten leiden", vindt de Portugees.

"Romelu Lukaku miste voor open doel en Paul Pogba had een open kopkans. Uit het niets viel de 1-3 en toen werd het toch nog een andere wedstrijd. We dachten dat we achterover konden leunen en sigaren konden roken, maar we kwamen nog in de problemen."

Young

De 32-jarige Ashley Young tekende voor de eerste twee treffers van de avond. De Engelsman schoot onder meer een vrije trap achter Watford-doelman Heurelho Gomes.

"Ik ben verbaasd dat Pogba hem toestemming gaf om de vrije trap te nemen", zegt Mourinho met een lach. "Op de training schiet Young veel vrije trappen raak, maar in de wedstrijd nemen andere spelers ze meestal. Na zijn eerste treffer van de avond had Young vertrouwen en het was een fraaie goal."

Met de overtuigende zege maakte United een einde aan een moeizame serie van uitwedstrijden in de Premier League. In de laatste drie uitduels (0-0 tegen Liverpool, 2-1 tegen Huddersfield Town en 1-0 tegen Chelsea) pakte de ploeg slechts één punt.

"We hebben nu driemaal op rij gewonnen, negen punten uit drie duels is erg goed", doelt Mourinho op de laatste twee thuiszeges op Newcastle United en Brighton & Hove Albion. "Na de duels met Liverpool, Huddersfield en Chelsea moesten we hier winnen. We hebben het goed gedaan."

Met een achterstand van vijf punten op Manchester City staat United tweede in de Premier League. De koploper komt woensdagavond vanaf 21.00 uur in actie, thuis tegen Southampton.

