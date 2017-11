Miedema: 'Iedere ploeg gaat zich nu ingraven tegen Oranjevrouwen'

"Ik denk dat iedere ploeg zich vanaf nu gaat ingraven tegen ons", zei de 21-jarige Miedema na het 0-0 gelijkspel in het Goffertstadion tegen de NOS. "Daar moeten we mee leren omgaan."

Ierland toonde tegen het Nederlands elftal geen enkele intentie om aan te vallen. De ploeg van bondscoach Colin Bell had één spits en de andere speelsters bleven achter de bal. Het leverde Oranje 32 schietpogingen op tegen maar drie voor de Ierse vrouwen, maar doelpunten vielen er niet.

"Ierland speelde anti-voetbal, het was niet eens hun bedoeling om de bal in de ploeg te houden", vervolgde Miedema bij FOX Sports. "Ze hadden tien man in de zestienmeter liggen, dus elk schot op doel werd geblokt of ging via via toch naast. Dat is frustrerend. Volgens mij zegt het wel genoeg dat ze feest vierden met een punt."

"We hadden verwacht dat ze wel iets aanvallender zouden spelen, maar er zat helemaal geen voetbal in. We probeerden er via de buitenkant of door het midden doorheen te voetballen, maar dat was lastig. En lange ballen tegen drie verdedigers van 1.80 meter heeft niet heel veel zin."

Zonde

Door de remise eindigde het topjaar van de Oranjevrouwen toch nog wat in mineur. Ierland maakte een einde aan een zegereeks van elf duels van de ploeg van Sarina Wiegman.

"Het is zonde dat we niet met een zege van het veld afliepen, want er had meer ingezeten", aldus Miedema. "Maar als we al onze volgende wedstrijden winnen, maakt dit gelijkspel niet meer uit."

Het Nederlands elftal gaat inderdaad nog steeds aan de leiding in groep 3 van de WK-kwalificatie met zeven punten, evenveel als Ierland. Noorwegen staat tweede met zes punten, terwijl Noord-Ierland (drie punten) en Slowakije (nul punten) de rij sluiten. Alleen de groepswinnaar plaatst zich rechtstreeks voor het WK van 2019 in Frankrijk.

Het eerstvolgende kwalificatieduel van Oranje is op 6 april 2018 thuis tegen Noord-Ierland.