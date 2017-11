United weerstaat comeback Watford, Spurs zetten slechte reeks voort

Manchester United stond na de eerste helft op bezoek bij Watford met 0-3 voor door drie goals in dertien minuten. Ashley Young onderscheidde zich met de eerste twee treffers, waarvan vooral de tweede - uit een vrije trap - zeer fraai was. Anthony Martial zette de ruststand op het scorebord.

United nam in de tweede helft wat gas terug en daardoor werd het in het laatste kwartier toch nog spannend op Vicarage Road.

Watford-invaller Troy Deeney benutte in de 77 minuut een strafschop na een overtreding van Marcos Rojo en zes minuten later was het zelfs 2-3 via Abdoulaye Doucouré. Jesse Lingard maakte vlak daarna aan alle onzekerheid een einde: 2-4.

Zeegelaar speelde de hele wedstrijd en Daryl Janmaat bleef op de bank bij Watford, dat achtste staat met 21 punten. Daley Blind zat wederom niet in de selectie bij United, de nummer twee van Engeland. De achterstand op Manchester City is nu vijf punten, maar de koploper komt woensdag nog in actie tegen Southampton.

Leicester-Tottenham

Leicester maakte het verschil in het eigen King Power Stadium ook al voor rust. Spits Jamie Vardy opende in de dertiende minuut de score met zijn zevende competitiegoal van het seizoen. In de blessuretijd van de eerste helft vergrootte Riyad Mahrez de marge naar twee.

Tottenham Hotspur, waar keeper Michel Vorm zoals te doen gebruikelijk het hele duel op de bank bleef, kwam tien minuten voor tijd nog wel terug in de wedstrijd. Topscorer Harry Kane (tien goals) maakte de 2-1 op aangeven van de net ingevallen Erik Lamela, die na meer dan een jaar blessureleed zijn rentree maakte.

Verder kwamen de Spurs niet, waardoor de ploeg van de oud-Ajacieden Davinson Sanchez, Jan Vertonghen, Christian Eriksen en de momenteel geblesseerde Toby Alderweireld nu maar één punt heeft gepakt in de laatste drie competitieduels.

Anderhalve week geleden ging de derby tegen Arsenal met 2-0 verloren, terwijl afgelopen zaterdag de thuiswedstrijd tegen West Bromwich Albion in 1-1 eindigde. Tottenham Hotspur staat met 24 punten op de vijfde plek. Leicester City is de nummer negen met zeven punten minder.

Pröpper

Davy Pröpper kwam met Brighton & Hove Albion in eigen stadion niet verder dan 0-0 tegen Crystal Palace. Pröpper speelde negentig minuten mee bij de nummer tien van Engeland. Bij hekkensluiter Crystal Palace bleven Patrick van Aanholt en Timothy Fosu-Mensah de hele wedstrijd op de bank. Jairo Riedewald zat niet in de selectie.

Newcastle United kwam op bezoek bij West Bromwich Albion terug van een 2-0 achterstand: 2-2. Hal Robson-Kanu en Sam Field leken de thuisploeg aan een broodnodige zege te helpen, maar in het laatste halfuur trokken Ciaran Clark en een eigen doelpunt van Jonny Evans de stand toch nog gelijk.

