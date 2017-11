Martens verbijsterd dat Oranje 'duidelijke penalty' werd ontnomen

Een Ierse verdedigster maakte in haar eigen strafschopgebied overduidelijk hands, maar de Russische scheidsrechter Anastasia Pustovoitova weigerde een penalty toe te kennen in het uitverkochte Goffertstadion.

"Haar hand ging door de lucht en hoorde daar niet", beschreef Martens het moment voor de camera van Veronica. "Dit was een duidelijke penalty, maar die werd ons ontnomen. Heel erg zuur. Er had één ploeg moeten winnen en dat waren wij."

Volgens de Europees- en wereldvoetbalster van het jaar gaf de arbiter een rare verklaring. "Ze zei: herinner je je het moment van het EK? Ik had geen idee wat ze bedoelde, maar ik ben meteen weggelopen."

Het frustreerde FC Barcelona-speelster Martens dat Ierland in Nijmegen erg verdedigend speelde. "We speelden tegen een groene muur. Steeds zat er weer een voet tussen, schoten we net naast of raakten we de paal. Tegenstanders gaan zich op ons instellen."

2017

Martens zei ervan te balen dat ze het succesvolle jaar 2017, waarin ze met Nederland in eigen land knap de Europese titel pakte, nu met een lichte kater afsluit. Er kwam voor Oranje een einde aan een serie van elf zeges op rij.

"Die reeks wilden we doorzetten. Dit is zuur, al hebben we WK-kwalificatie nog wel in eigen hand. We gaan volgend jaar doorpakken. Het was een fantastisch jaar, maar we willen verder en ons plaatsen voor het WK."

Ondanks het puntenverlies tegen Ierland gaat Nederland wel aan de leiding in groep 3 van de WK-kwalificatie. Het volgende duel is pas op 6 april, wanneer op eigen bodem Noord-Ierland de tegenstander is.

Wiegman

Net als Martens was bondscoach Sarina Wiegman erg teleurgesteld over het resultaat tegen Ierland. "Vooral dat we de bal er niet in kregen. Dat is pijnlijk. We wisten dat we tegen een muur zouden oplopen en die hebben we niet kunnen slechten", zei ze.

"We hebben er alles aan gedaan. Ik verwacht dat de komende wedstrijden er qua spelbeeld ook zo uit zullen gaan zien. We zullen een weg moeten vinden om hier mee om te gaan."

Aan het discutabele moment waarbij Nederland een strafschop werd onthouden, wilde Wiegman niet teveel woorden vuilmaken. "Ik hoef de beelden niet meer te zien. Het gaat niets veranderen en ik heb gezien wat ik heb gezien."