Bale bij terugkeer direct belangrijk voor Real Madrid in bekerduel

De 28-jarige Bale viel na een uur in bij de wedstrijd in Bernabeu. Koud in het veld verzorgde hij de assist bij de gelijkmaker van Borja Mayoral: 1-1.

Amper tien minuten later was Bale ook betrokken bij de 2-1, toen hij op de doelman van Fuenlabrada stuitte en het in de rebound opnieuw Mayoral was die scoorde. De wedstrijd eindigde in 2-2, maar dat had voor Real dankzij het met 0-2 gewonnen heenduel geen gevolgen.

Bale raakte eind september in het met 3-1 gewonnen Champions League-duel met Borussia Dortmund geblesseerd aan zijn kuit. Tijdens zijn revalidatie liep de Welshman een hamstringkwetsuur op, waardoor hij nog langer niet in actie kon komen.

Naast Bale keerde ook Mateo Kovacic terug van blessureleed. De Kroatische middenvelder, die in de basis stond, was zes weken uitgeschakeld door een spierscheuring. Kovacic kwam dit seizoen pas tweemaal als invaller in actie.

Trainer Zinedine Zidane gaf bijna al zijn vaste waardes rust tegen Fuenlabrada, dat uitkomt in de Segunda Division B. Alleen keeper Keylor Navas en verdediger Nacho moesten opdraven in de bekerwedstrijd.