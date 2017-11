Oranjevrouwen bijten zich verrassend stuk op Ierland in WK-kwalificatie

Nederland kreeg in het Goffertstadion voldoende kansen op een treffer, maar scoorde niet. Daardoor leed de ploeg van bondscoach Sarina Wiegman het eerste puntenverlies in de kwalificatiereeks en kwam een zegereeks van elf wedstrijden ten einde.

Ondanks het teleurstellende gelijkspel gaat Nederland met zeven punten uit drie duels wel aan kop in groep 3 van de WK-kwalificatie. Ierland heeft ook zeven punten, maar een minder doelsaldo.

Topland Noorwegen, waar de Oranjevrouwen al van wonnen, is de nummer drie met zes punten uit eveneens drie duels. Noord-Ierland (drie uit drie) en Slowakije (nul uit vier) zijn respectievelijk vierde en vijfde.

De groepswinnaars plaatsen zich direct voor het WK van 2019 in Frankrijk. De vier beste nummers twee strijden in de play-offs om het laatste ticket. De eerstvolgende wedstrijd van Oranje in de WK-kwalificatie is pas op 6 april thuis tegen Noord-Ierland.

Paal

In een uitverkochte Goffert was dinsdagavond snel duidelijk dat het spelbeeld eenzijdig zou worden, al gaf Ierland meer weerstand dan Slowakije (0-5 winst) afgelopen vrijdag. Met Amber Barrett als enige spits mikten de Ieren vooral op een counter, terwijl het Oranje liet aanvallen.

Binnen tien minuten leverde dat bijna de openingstreffer op voor Nederland, maar de kopbal van Stefanie van der Gragt werd van de lijn gehaald. Ook afstandsschoten van Daniëlle van de Donk - die haar 75e interland speelde - en captain Sherida Spitse gingen er niet in.

Na een halfuur leek het eindelijk wel raak voor Oranje, maar opnieuw bracht een Iers been redding op de lijn. Ditmaal kwam de kopbal van Lieke Martens. Ook Vivianne Miedema was dicht bij de openingstreffer, maar haar schot eindigde op de paal, waardoor het halverwege tot frustratie van Oranje nog altijd 0-0 was.

Jansen

De gelijke stand zorgde ervoor dat Nederland in de tweede helft nóg aanvallender ging spelen. Bondscoach Sarina Wiegman bracht met Renate Jansen voor rechtsback Desiree van Lunteren een extra aanvaller.

Het gevolg was nog meer druk op het doel van de Ierse keepster Marie Hourihan, die een schot van Van de Donk over zag vliegen. Niet veel later gooiden twee Ierse verdedigsters zich met succes voor een inzet van Miedema.

Waar de Ieren er voor rust er nog paar keer gevaarlijk uitkwamen, beperkte de ploeg van bondscoach Colin Bell zich in de tweede helft helemaal tot verdedigen. Het geloof dat er een puntje gepakt kon worden tegen de Europees kampioen groeide echter wel.

De defensie van Ierland werd steeds meer een muur waar Nederland doorheen moest zien te breken. Met nog maar twintig minuten te gaan kopte Martens over uit een corner en schoot Miedema uit de draai in de handen van Hourihan. Ook een vrije trap van Spitse eindigde recht in de handen van de keepster.

In de absolute slotfase knalde Miedema, die nog één doelpunt nodig heeft voor haar vijftigste Oranjetreffer, van dichtbij over en werd Nederland een strafschop onthouden na een duidelijke handsbal. De bevrijdende treffer bleef echter uit.