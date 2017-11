Miedema baalt van ophef over uitspraken vergoeding Oranjevrouwen

"Natuurlijk is het voor de buitenwereld hartstikke leuk dat er zoveel reuring is ontstaan, maar ik heb het niet op deze manier gezegd", beweert de 21-jarige spits van Arsenal dinsdag tegenover De Telegraaf.

Miedema baarde vorige week opzien door in een interview met The Guardian te zeggen dat de KNVB de premies moet gelijktrekken.

"Wij leveren precies dezelfde inspanning voor ons land als de mannen. En wij zijn Europees kampioen, terwijl de mannen zich niet eens geplaatst hebben voor het WK én het EK. Het is daarom gerechtvaardigd om te zeggen dat wij net zoveel moeten verdienen", zo viel er in de kwaliteitskrant te lezen.

Zeurzakken

Die woorden zijn volgens Miedema echter uit zijn verband gerukt. "Ik heb gezegd dat wij meer waard zijn dan we op dit moment krijgen", aldus de geboren Hoogeveense, die in de spelersraad van de Oranjevrouwen zit.

"Je hebt in zo’n geval altijd voor- en tegenstanders en van die ouwe zeurzakken die helemaal nergens voor openstaan. De moraal van het verhaal is dat wij onze wensen kenbaar hebben gemaakt bij de KNVB, dat de bond er positief in staat en dat spelersvakbond VVCS er verder mee aan de slag is. Afwachten dus."

Miedema neemt het dinsdagavond vanaf 20.00 uur met de Oranjevrouwen in Nijmegen op tegen Ierland in het kader van de WK-kwalificatie. De ploeg van bondscoach Sarina Wiegman is na twee wedstrijden nog ongeslagen en is dus goed op weg in de jacht op een ticket voor het mondiale eindtoernooi in de zomer van 2019.