Wenger verwacht dat Sanchez en Özil in winterstop bij Arsenal blijven

"Ja, natuurlijk", gaf de 68-jarige Fransman dinsdag op zijn persconferentie voorafgaand aan de competitiewedstrijd van woensdag in eigen huis tegen Huddersfield Town als antwoord op de vraag of Sanchez en Özil ook in de komende transferwindow behouden blijven voor Arsenal.

Wel benadrukte Wenger dat dat niet alleen in zijn handen ligt. "Helaas ben ik niet de enige die dat kan bepalen. Alexis en Mesut spelen daar eveneens een rol in. Maar als het aan mij ligt, dan kan ik ook de na de winterstop over hen beschikken. Dat heb ik nu al zo vaak geroepen."

Zowel Sanchez als Özil heeft over belangstelling van andere clubs niet te klagen. Zo zou Sanchez zijn loopbaan kunnen vervolgen bij Real Madrid en is Özil naar verluidt dicht bij een vertrek naar Manchester United.

Steunpilaren

Sanchez (FC Barcelona) en Özil (Real Madrid) kwamen in 2014 tegelijkertijd binnen bij Arsenal en groeiden al snel uit tot steunpilaren van de 'Gunners'. Sanchez vond tot dusver in 156 officiële duels al 76 keer het net, terwijl voor Özil de teller op 33 doelpunten staat uit 168 wedstrijden.

Arsenal probeert de verbintenissen van Sanchez en Özil al geruime tijd te verlengen. Beiden hebben vooralsnog alle aanbiedingen naast zich neergelegd, waardoor de club het risico loopt dat ze na dit seizoen gratis naar een andere club vertrekken.

Arsenal bezet op dit moment na dertien speelrondes de vierde plaats in de Premier League, met maar liefst twaalf punten achterstand op de schier ongenaakbare koploper Manchester City. In de Europa League is Arsenal als groepswinnaar al wel verzekerd van een plek in de knock-outfase.