SC Cambuur ontslaat trainer Dijkhuizen wegens tegenvallende resultaten

Assistent-trainers Sipke Hulshoff en Jan Bruin nemen voorlopig de taken van Dijkhuizen waar, meldt Cambuur op zijn website. De club gaat zich de komende tijd beraden over de invulling van de technische staf.

Dijkhuizen was sinds de zomer trainer in Friesland. Met een zeventiende plaats presteert de ploeg dit seizoen beroerd. Vorig seizoen eindigde Cambuur nog op de derde plek. Maandag werd er met 2-1 verloren van FC Eindhoven. De winnende treffer viel in blessuretijd.

Vorige week maakte Cambuur bekend dat Foeke Booy aan de slag gaat als technisch manager van de club. De oud-trainer van onder meer FC Utrecht begint in januari met zijn nieuwe baan.

Hulshoff

De 45-jarige oud-spits Dijkhuizen was eerder trainer bij Excelsior, het Engelse Brentford en NAC Breda. Met de Kralingers promoveerde hij naar de Eredivisie waarin de club zich met een vijftiende plek rechtstreeks handhaafde.

Het leverde Dijkhuizen een baan bij Brentford op, maar bij de club uit het Championship werd hij al na enkele maanden ontslagen. Daarna was Dijkhuizen anderhalf jaar trainer van NAC in de Jupiler League. In december vorig jaar moest hij wegens teleurstellende resultaten vertrekken.

Hulshoff (42) was vorig seizoen al interim-trainer van Cambuur na het ontslag van Rob Maas. Hij en de 48-jarige Bruin zitten vrijdag op de bank bij de thuiswedstrijd tegen Telstar.

