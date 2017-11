Buffon (39) voor het eerst verkozen tot beste speler Serie A

Buffon is bezig aan zijn laatste seizoen als prof. Het is pas de eerste keer dat hij wordt gekozen tot beste speler in de competitie.

De geroutineerde sluitpost pakte afgelopen seizoen met Juventus wederom de 'dubbel' in Italië (landstitel en beker). De 'Oude Dame' bereikte ook weer de finale van de Champions League, voor de tweede keer in drie jaar, maar Real Madrid bleek daarin te sterk (1-4). Zodoende ontbreekt de Champions League nog altijd op de indrukwekkende erelijst van Buffon.

De geboren Toscaan had gehoopt komende zomer op het WK afscheid te nemen, maar Italië slaagde er niet in om zich te plaatsen voor het mondiale eindtoernooi in Rusland.

Trots

"Elk jaar is bijzonder, ook 2017 weer met zijn overwinningen en nederlagen", zei Buffon in zijn speech bij de prijsuitreiking. "Ik ben trots en had nooit gedacht deze prijs nog te winnen."

Het is al voor het zesde jaar op rij dat de bokaal naar een speler van Juventus gaat. Andrea Pirlo (2012, 2013 en 2014), Carlos Tevez (2015) en Leonardo Bonucci (2016) gingen Buffon voor.

Maurizio Sarri van Napoli werd in Milaan uitgeroepen tot beste trainer in de Serie A.