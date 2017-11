'Pizzi nieuwe bondscoach WK-ganger Saudi-Arabië'

Saudi-Arabië is komende zomer actief op het WK in Rusland. Het Aziatische land plaatste zich voor dat toernooi onder leiding van Bert van Marwijk.

Van Marwijk en zijn assistent Mark van Bommel vertrokken echter in september, omdat de voetbalbond eiste dat ze in het land kwamen wonen en omdat enkele stafleden tegen de wil van Van Marwijk in werden weggestuurd.

Opvolger Bauza had slechts vijf duels de leiding over de nationale ploeg. Na oefennederlagen tegen Portugal en Bulgarije werd hij onlangs ontslagen. Van Marwijk werd gevraagd terug te keren, maar de oud-bondscoach van Oranje legde de aanbieding naast zich neer.

Chili

De 49-jarige Pizzi won vorig jaar als bondscoach van Chili de Copa America. Nadat het Zuid-Amerikaanse land in oktober kwalificatie voor het WK misliep, stapte Pizzi op. De voormalig spits, die international was voor Spanje, was eerder kort trainer van Valencia.

Saudi-Arabië is voor het eerst sinds 2006 present op een WK. De beste prestatie in vier eerdere WK-deelnames was in 1994, toen het op het WK in de Verenigde Staten als poulegenoot van Oranje de achtste finales haalde.

Zijn eerste optreden in zijn nieuwe functie maakt Pizzi vrijdag, als hij aanwezig is bij de WK-loting in Moskou. De ceremonie in het Kremlin begint om 16.00 uur.